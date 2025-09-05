Cosenza, lo studente Andrea Mele giurato al Leoncino d’Oro di Venezia

Andrea Mele, studente del quinto anno del Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza, è stato selezionato tra i 20 giovani che compongono la Giuria del Leoncino d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Scelto tra gli studenti maggiorenni per i suoi meriti scolastici, Mele rappresenta la città di Cosenza e l’intera Calabria in un contesto culturale di grande prestigio.

Un’opportunità di crescita

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente di ANEC Calabria, Giuseppe Citrigno, per il costante impegno che ha reso possibile questa importante occasione di crescita per i giovani.

Da quest’anno, infatti, il Premio David Giovani e il Leoncino d’Oro rientrano tra le iniziative istituzionali del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), promosso dal Ministero della Cultura (MIC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Con entusiasmo, il Liceo Scorza ha inoltre annunciato che un nuovo gruppo di studenti è già al lavoro per partecipare alla giuria della prossima edizione.