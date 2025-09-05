Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Cosenza, lo studente Andrea Mele giurato al Leoncino d’Oro di Venezia

Andrea Mele, studente del quinto anno del Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza, è stato selezionato tra i 20 giovani che compongono la Giuria del Leoncino d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Scelto tra gli studenti maggiorenni per i suoi meriti scolastici, Mele rappresenta la città di Cosenza e l’intera Calabria in un contesto culturale di grande prestigio.

Un’opportunità di crescita

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente di ANEC Calabria, Giuseppe Citrigno, per il costante impegno che ha reso possibile questa importante occasione di crescita per i giovani.

Da quest’anno, infatti, il Premio David Giovani e il Leoncino d’Oro rientrano tra le iniziative istituzionali del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), promosso dal Ministero della Cultura (MIC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Con entusiasmo, il Liceo Scorza ha inoltre annunciato che un nuovo gruppo di studenti è già al lavoro per partecipare alla giuria della prossima edizione.

