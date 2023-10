Cosenza, negativi gli esami su Zuccon: il calciatore riprende gli allenamenti

Il Cosenza Calcio informa che, come programmato nei giorni scorsi, il calciatore Federico Zuccon è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali per approfondire gli esiti dell’infortunio al ginocchio sinistro riportato nel corso dell’incontro del 22 settembre a Palermo. Gli accertamenti eseguiti presso Villa Stuart a Roma hanno dato esito completamente negativo, il calciatore ha subito un leggero trauma al ginocchio che non ha causato lesioni, pertanto già da oggi potrà riprendere le attività di allenamento.