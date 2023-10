Il giorno della partita nel cuore del Marulla: il Cosenza lancia "Walkabout Rossoblù"

Il Cosenza Calcio ha pensato a una speciale iniziativa per coinvolgere i tifosi e far vivere loro nuove emozioni: il “Walkabout Rossoblù”, che permetterà di vivere il giorno partita nel cuore del “Marulla”.

A partire dal match casalingo Cosenza-Feralpisalò in programma sabato 4 novembre (calcio d’inizio alle ore 14) si potrà condividere con familiari e amici un’esperienza davvero esclusiva, entrando nel dietro le quinte della casa dei Lupi nelle ore di avvicinamento al calcio d’inizio.

Tante le attività previste, tra cui l’ingresso negli spogliatoi, l’attraversamento dell’iconico tunnel tra le foto delle glorie della nostra Storia, il saluto ai calciatori nel momento del loro arrivo allo stadio davanti alle telecamere di Sky e DAZN, il riscaldamento della squadra visto da posizione privilegiata. Il Walkabout dà accesso alla Tribuna Vip Blu centrale e nell’intervallo all’hospitality. Ogni pacchetto prevede n. 1 posto auto riservato, n. 1 maglia ufficiale (non personalizzata) e foto ricordo post evento. Un concentrato di forti emozioni rossoblù tutte da ricordare e raccontare.

L’iniziativa è pensata per le famiglie. Il pacchetto base ha un costo di 250 euro e prevede la partecipazione di un adulto e fino a un massimo di due bambini under 14 anni. Se l’adulto è già abbonato (in qualsiasi settore) il costo è di 130 euro. Si può aggiungere un adulto al costo di 65 euro (non comprende una seconda maglietta) e bambini under 14 a 15 euro (fino a un massimo di 2, non comprende una seconda maglietta).

In occasione di Cosenza-Feralpisalò, per lanciare al meglio l’iniziativa, il prezzo è 200 euro in promozione. Per motivi organizzativi, di piena valorizzazione e riuscita delle attività ci sarà un tetto al numero di adesioni, che per Cosenza-Feralpisalò scadranno alle ore 12 di mercoledì 1 novembre.

Per partecipare oppure chiedere informazioni è possibile scrivere a [email protected] indicando i propri dati personali. Lo staff del Cosenza Calcio prenderà in carico le richieste prendendo contatti con gli interessati. In alternativa è possibile rivolgersi anche allo store rossoblù di via Arabia.