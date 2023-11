Us Acli calcio a 5, s'inizia a fare sul serio: due terzetti in vetta. Al via tornei Under e Terza lega

Spettacolo di gol e tanta incertezza. Bellissimi: non c’è altro vocabolo per identificare i campionati di calcio a 5 targati iMarcos e Us Acli. In Premier, dopo il mezzo passo falso di Armazem (che si è già riscattata), stavolta è toccato alla Bfb frenare, in casa della Soccer San Pietro (5-5). Vigna ha fermato la capolista con una tripletta (accompagnato dai centri di Donato e Caputo), che ha risposto con le reti di Alfano (tris), Corbo e Borrelli. Ne ha approfittato Armazem, tornata al successo al termine di una partita spettacolare (4-5 contro la Roglianese): l’ha decisa nel finale Cortese, dopo aver dribblato quasi tutta la squadra avversaria, mettendo a segno la seconda marcatura personale di giornata. Di Verta (doppietta) e Galiano le altre reti ospiti; Stumpo, Pascuzzo, Filippo e Falbo in gol per la Roglianese. In bella mostra il Cerisano (11 a 3 contro il Football Lattarico), trascinato da una cinquina di Chiappetta, dalla tripletta di Di Santo e dai gol di Mancini, Sansone e De Luca. Il tris di Abate ha reso meno pesante il passivo per gli avversari. Trasferta memorabile per l’Atlas Acri, che ne ha segnato 11 sul campo della Soccer San Pietro (4 Molinari, 2 Ferraro, 2 Siciliano e un gol a testa Reale, Bonomo e Barone). Carrieri e Mancuso i marcatori di casa. Spettacolare il match tra Don Marano e Giovanile Bianchi: 5-5. Da una parte in gol Massimilla (3), Zappa e Minervini, dall’altra Taverna (2), Piccoli, Maletta e Bianco. Vince di misura il Rose (5-4 contro Calabria Young), al termine di una contesa equilibratissima, sospinto dal tris di Servino e delle marcare di Murano e Brecchi; la strenua resistenza ospite ha portato la firma di Magno e Amelio. Classifica: Armazem, Bfb Rovito e Cerisano 10, Don Marano, Rose Futsal, Atlas Acri 7, Soccer San Pietro 6, Football Lattarico, Roglianese, Calabria Young 3 Giovanile Bianchi 1, Oratorio San Nicola 0.

Capitolo Championship. Giornata da incorniciare per lo Spezzano che ha battuto 10-1 il Castiglione (di Principe il gol della bandiera) grazie alle reti di Bovienzo (poker), Marasco (due), Lettieri (due), Tavernese e Scarcella. Frenata della Real Cannuzze, sconfitta 4-1 dell’Esaro United (doppietta Pace, Masellis e Puzzo; Tosto per gli ospiti). Successo esterno debordante per l’Arintha che batte 11-7 l’Atletico Cutura. Non sono bastate ai padroni di casa la tripletta di Natale, la doppietta di Cundari e le reti di Plastina e Caero. Grandi protagonisti per l’Arintha Iantorno e De Luca (quaterna per entrambi) e De Luca (tris). Vittorie convincenti per Lattarico, abile a superare per 8-2 (tripletta di Lupo, doppietta di Alex De Luca e reti di Gianni De Luca, Fiorentino e Balsano; Mazzotta e Bruno per gli ospiti), e Wild Boards, in grado di battere il Campetto Marzi per 7-3 (tris di Bozzo e Avolio, rete di Sprovieri; due gol di Lionardi e Mirabelli per gli avversari). Romualdo Montagna corsaro sul campo dell’Effeccì Cutura per 4-3. Una gara muscolare, determinata dalle doppiette di Gueye e Fucile. Da applausi, sul fronte casalingo, la tripletta di De Franco. Classifica: Spezzano, Romualdo Montagna, Esaro Utd 9, Lattarico, Arintha, Real Cannuzze, Wild Boards 4, Castiglione, Fc Cutura 3, Lago, Campetto Marzi 1, Atletico Cutura 0.

Le novità. Non si respira ancora il clima natalizio ma è già tempo di regali per gli utenti di Us Acli: al via i campionati giovanili e… la terza lega! I giovani vengono tenuti in grande considerazione dall’ente di promozione sportiva. Mercoledì inizieranno le prime partite legate ad Under 8, Under 10, Under 12, Under 15 e Under 17. Numerose le società partecipanti, con almeno una rappresentante in ogni categoria: Bfb Rovito, Calabria Young, Camigliatello Silano, Casali del Manco, Pirossigeno, Cerisano Soccer, Città di Fiore, Football Lattarico, Futsal Morelli, Giovanile Bianchi, Oratorio San Nicola, RasTeam, Real Sangiovannese, Soccer San Pietro, Stelle Azzurre, Vog Fagnano, Don Marano, Academy Crotone e Atletico Crotone. E l’altra sorpresa? I numeri ci sono: inizierà la terza lega, che si aggiungerà a Premier e Championship. L’ennesimo passo in avanti di un movimento in grande crescita.