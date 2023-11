Calcio a 5 Acli Cosenza, Armazem-Bfb Rovito: è già una questione a due. Tutti i risultati e i marcatori di Premier, Championship e Under

Eccole qua. Pronostici rispettati nel campionato di Premier griffato iMarcos e Us Acli. Chi pensava dovesse essere una corsa a due è stato accontentato (per ora…). Armazem e Bfb Rovito hanno già messo tre punti di distanza tra loro e la concorrenza. I campioni in carica, dopo un pari e una vittoria sofferta, hanno ripreso a macinare gol: battuta 11-4 la Don Marano, nonostante gli ospiti fossero passati in vantaggio 2-0. Cortese (tris), Mazzitelli (doppietta), Panaia, Francesco Nardi, Antonio Nardi, Miceli, Fera e un’autorete hanno ribaltato la “frittata” iniziale. Tutti in rete i giocatori di movimento: una rarità. Bfb Rovito ha risposto travolgendo 18 a 3 l’Oratorio San Nicola (in rete due volte con Cotronei e una con Forte). La cinquina di Corbo ha fatto da apripista, ma c’è stata gloria anche per Conti (3), Alfano (3), De Marco (2), Elia (2), De Santis (2) e Borrelli. Ma la partita di giornata è stata senza dubbio Giovanile Bianchi-Soccer San Pietro, terminata 8-8. E dire che gli ospiti, affetti ormai dalla “pareggite”, conducevano 8-5 a 5’ dal termine. Per i padroni di casa in gol Taverna (2), Piccoli (2), Maletta (2), Corrado e Costanzo. Per la formazione sampietrese hanno piazzato la biglia in buca Caputo (3), Vigna (2), Sicilia (2) e Fabiano. Alle spalle del duo di testa fa capolino l’Atlas Acri, che ha superato di misura e agganciato a quota 10 il Cerisano. Tre punti pesantissimi targati Ferraro e Barone. In rete, sull’altro fronte, il presidente-giocatore cerisanese Greco. Esce dalle sabbie mobili della classifica la Roglianese, vittoriosa per 5-1 in trasferta contro il Rose Futsal, che ci ha provato con la rete di Fusaro, ma è stata vanificata dalla tripletta di Falbo e dalle marcature di Soda e Metallo. Lottata, infine, Football Lattarico-Calabria Young 3-3 (da una parte doppietta Abate e De Luca; dall’altra Salerno, Rizzuti e Magno). Classifica Premier: Armazem e Bfb Rovito 13, Cerisano e Atlas Acri 10, Don Marano, Rose Futsal e Soccer San Pietro 7, Roglianese 6, Football Lattarico e Calabria Young 4, Giovanile Bianchi 2, Oratorio San Nicola 0.

Capitolo Championship. Lo Spezzano mantiene la vetta grazie a un gol di Marasco (1-0) nello scontro diretto con Esaro United. L’altra capolista è la Romualdo Montagna, che ha sfruttato il fattore casalingo vincendo 10-5 contro l’Atletico Cutura: pratica in ghiaccio già nel primo (6-0), poi l’orgoglio ospite è venuto fuori e c’è stata più partita. I gol: da una parte Fucile (3), Buccieri (3), Alex Gagliardi (2), Vivona e Sandro Gagliardi (uno a testa); dall’altra Cardamone (2), Natale (2) e Caero. Torna a ruggire la Real Cannuzze grazie a un Tosto molto ispirato (doppietta) e alla rete di Viola contro la Wild Boards (3-1). Di Bozzo il momentaneo 1-1. Lattarico corsaro (2-6) contro Campetto Marzi sospinto dalle doppiette dei due De Luca (Alex e Gianni) oltre che dalla rete di Balsano e da un autogol. Salvino e Alessio hanno addolcito la sconfitta dei locali. Si affaccia al quarto posto l’Arintha dopo il successo carico di gol contro Castiglione Cosentino (12-6). Sugli scudi Bruno, autore di una quaterna. In rete anche De Luca (tris), Russo (2), Reale, Iantorno. Punteggio alimentato anche da un’autorete. Sull’altro fronte in gol Puia (quaterna anche per lui), Principe e Gaudio. Fc Cutura scatenato in trasferta: 4-9 sul campo del Lago. In luce De Franco autorete di quattro gol (da applausi quello su punizione), accompagnati dal tris di Marco Cannataro, dalla rete di Ernesto Cannataro e da un’autorete. Lago a segno con Iuliano (doppietta) De Luca e Cherubini. Classifica Championship: Spezzano e Romualdo Montagna 12; Esaro United 9; Arintha, Lattarico e Real Cannuzze 7, Fc Cutura 6, Wild Boards 4, Castiglione Cosentino 3, Lago e Campetto Marzi 1, Atletico Cutura 0.

Capitolo Under

Anche le giovani leve hanno iniziato a “sgambettare”. Di seguito risultati e marcatori della prima giornata:

Under 8: Città di Fiore-Stelle Azzurre 3-6 (Stefan, Tiano, Federico; 5 Danti, Oliverio); Cerisano Soccer-Oratorio San Nicola 1-8 (Pellegrino; 8 Malizia); Pirossigeno Rossa.Pirossigeno Blu 11-0 (4 Russo, 3 Levantini, 2 Salvo, Piro, Muraca); Calabria Young-Bfb Rovito 5-6 (2 Cannata, 3 Pantusa; 2 Falcone, 2 Fabbricatore, Muto, Greco); Real Sangiovannese-Academy Crotone rinviata.

Under 10: Città di Fiore-Stelle Azzurre 7-5 (3 Scalzi, 2 Tiano, Veltri, Flori; 4 Oliverio, Danti); Futsal Morelli-Caimigliatello 12-1 (5 Pingitore L., 2 Pagliaro, 2 Filice M., Pingitore M., Tedesco, Filic F.; 1 Chimenti); Oratorio San Nicola Blu-Oratorio San Nicola Bianca 7-1 (3 Paese, 3 Giordano, Pingitore; Passarelli); Casali del Manco-Bfb Rovito 0-12 (3 Altimari, 3 Perna, 2 Perfetti, 2 Pecora, Granata, De Cicco, Parise); Giovanile Bianchi-Ras Team 9-1 (3 Mancuso, 2 Mirabelli, 2 Schinea, Filice, Arcuri; Ras); Academy Crotone-Atletico Crotone (Graziano, Manfredi; Malena, Carè).

Under 12: Oratorio San Nicola Blu-Bfb Rovito 0-5 (2 Alfano, 2 Contabile, Borrelli); Cerisano-Pirossigeno 3-9 (2 Ruffolo, Nardi; 3 Conte, 3 Consolini, 2 De Vito, Rovere); Soccer San Pietro-Futsal Morelli 5-2 (5 Argento; Pingitore, Pagliaro); Don Marano-Ras Team 1-11 (Lembo; 3 Nestico, 2 Bartucci, 2 Scrugli, 2 Muto, Catalano, Pace).

Under 15: Città di Fiore-Giovanile Bianchi 9-2 (4 Marazita, 3 Bitonti, 2 Mazzei; Marino, Mirabelli); Bfb Rovito-Pirossigeno 1-2 (Fuscaldo; Miceli, Soliberto); Oratorio San Nicola-Football Lattarico 6-12 (6 Cozza; 8 Scigliano U., 4 Scigliano O.).

Under 17: Città di Fiore-Vog Fagnano 3-3 (3 Veltri; e Madera A. e un’autorete); Pirossigeno-Ras Team 0-8 (2 Raia, 2 De Rose, 2 Barela, Cannataro, De Napoli).