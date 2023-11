Us Acli, in Premier spunta... una terza incomoda. Tutti i campionati in campo onorando le vittime di femminicidio

La Premier che viaggia con l’accoppiata imbattuta, il primo turno di Coppa e i campionati giovanili. Ce n’è tanta di carne al fuoco sulla “griglia” Us Acli-iMarcos. Una giornata speciale, segnata dal messaggio voluto mandare dagli organizzatori: i giocatori scesi in campo hanno mostrato un segno rosso sul volto per onorare la Giornata sull’eliminazione della violenza contro le donne.

Nel campionato principale, continua il testa a testa tra Armazem e Bfb Rovito. Un duetto avvincente. I campioni in carica hanno espugnato il campo della Soccer San Pietro grazie a una tripletta di Galiano, alla doppietta di Cortese e al gol di Nardi. Sull’altro fronte, spazio alle reti di Caputo, Donato e a un autogol. Più sofferto il successo della Bfb Rovito in casa di un Cerisano Soccer mai domo (doppietta di Managò). La capolista l’ha spuntata grazie alla doppietta di Alfano e al gol di Conti. Alle spalle del duo di testa fa capolino la terza incomoda Atlas Acri, che ha battuto 11-3 la Football Lattarico in trasferta trascinata da un Barone in stato di grazia (6 gol!) e dalle reti di Molinari (2), Ferraro, Siciliano e Reale. Di Abate (2) e Prete i centri dei locali. Bottino pieno anche per la Roglianese, vittoriosa per 8-2 (2 Stumpo, 2 Falbo, Scalzo, Metallo, Manolo Iorno e Luigi Iorno; Coscarella e Rizzuti) contro Calabria Young. Vittoria esterna di grande personalità della Giovanile Bianchi che ha battuto l’Oratorio San Nicola 11-0 (4 Marasco, 2 Scalzo, 2 Maletta, Piccoli, Corrado, Bianco). Don Marano si è imposta per 6-4 contro Rose Futsal grazie a un ispiratissimo Massimilla (poker) sempre più candidato al ruolo di capocannoniere della Premier. Punteggio rifinito dalla doppietta di Parrilla. Gli avversari hanno lottato con orgoglio (reti di Steve Murano, Devis Murano, Servino e un autogol).

La classifica: Armazem e Bfb Rovito 16; Atlas Acri 13; Don Marano e Cerisano Soccer 10; Roglianese 9; Rose Futsal, Soccer San Pietro 7, Giovanile Bianchi 5, Football Lattarico e Calabria Young 4; Oratorio San Nicola 0.

Primo turno Futsal Cup. Giornata d’esordio per la Coppa per eccellenza dell’Us Acli. Protagoniste le squadre di Championship (in attesa che il turno venga completato dalle gare che coinvolgono i team di Premier). In grande spolvero Lago Calcio che ha vinto un match spettacolare contro Arintha 11-5 (3 Palermo, 2 Piluso, 2 Iuliano, 2 De Luca, uno a testa Mazzotta e Bruni; 3 Bruno, 2 Scola). Carica di gol anche la gara tra Romualdo Montagna ed Esaro United: 10-6. Gli ospiti si erano anche portati avanti di due gol, ma i locali, alla lunga, hanno cambiato marcia. Le reti: da una parte doppiette di Spizzirri (2), Galiardi (2), Fucile (2), Vivona, Gagliardi, De Santis e un’autorete; dall’altra gloria per Bianco (tris), Occhiuzzo (doppietta) e Masellis. Wild Boars ha sfruttato il fattore casalingo battendo 6-2 Real Cannuzze (3 Avolio, Guido, Ferraro, Bozzo; Viola, De Rose). Infine, successo di misura di Fc Cutura contro Castiglione Cosentino. Padroni di casa in rete con De Franco (doppietta), Cannataro e Aiello. Al Castiglione non sono bastati la doppietta di Puia e il gol di Esposito.

Anche in occasione della seconda giornata dei Campionati Under, grande sensibilità mostrata dai piccoli prima di scendere in campo che hanno manifestato contro la violenza sulle donne.

Ecco tutti i risultati e i marcatori.

Under 8: Sangiovannese-Academy 3-2 (3 Veltri; Carlomagno e Grillo)

Under 10: Ras Team-Oratorio San Nicola Blù 4-12 (2 Ras, 1 Presta, 1 Esposito; 7 Pingitore, 3 Paese, 2 Filice); Atletica Crotone-Real Sangiovannese 0-0; Oratorio San Nicola Bianca-Cerisano 0-14 (6 Nardi, 3 La Neve, 2 Sicilia, 3 Madrigrano); Stelle Azzurre-Academy Crotone (rinviata); Soccer San Pietro-Futsal Morelli 8-2 (2 Garro, 2 Bruno, 2 Bauleo, Panza, Zicarelli; Filice, Pingitore). Cerisano-Pirossigeno 8-2 (2 Nardi, 2 La Neve, 2 Sicilia, Galizia, Madrigrano; Greco, Covello); Bfb Rovito-Calabria Young 7-0 (6 Perna, 1 Granata); Camigliatello Silano-Casali del Manco 8-6 (3 Chimento, 2 Montalto, 2 Scarnati; 4 Leonetti, 2 Guido).

Under 12: Pirossigeno-Oratorio San Nicola Bianca 12-1 (5 Consolin, 3 De Grandis, 2 De Vito, Rovere, Conte; Molinaro); Bfb Rovito-Soccer San Pietro 5-2 (2 Baldari, 2 Perna, Granata; 2 Argento); Ras Team-Cerisano Soccer 5-4 (3 Nesticò, 2 Scrugli; 3 Ruffolo, Sicilia); Futsal Morelli-Oratorio San Nicola Blù 4-4 (3 Pingitore L., 1 Pingitore M.; 2 Cozza, Diodato, Ceci); Under 15: Giovanile Bianchi-Oratorio San Nicola 6-3 (4 Mirabelli, Marino, Aiello; 2 Cozza e un autogol); Pirossigeno-Città di Fiore 4-4 (2 Pingitore, Miceli, Soliberto; 2 Bitonti, Stellato, Marazita); Football Lattarico-Bfb Rovito rimandata.