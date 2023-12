Us Acli, Armazem col vento in poppa. In campo spuntano... Calò e Zilli. Entra nel vivo la corporate

Il connubio Us Acli-iMarcos viaggia spedito. Ha preso avvio da due giornate anche il campionato aziendale della Corporate. Una famiglia che continua ad allargarsi sempre di più. Da segnalare, nella seconda partita stagionale, l'exploit della No.Do.S.D. che ha rifilato un perentorio 14-0 alla Ragnarok (Abdelmoez 3, Micieli, Andrioli, Mazzuca 2, Lirangi 3, Lucarelli 3, Brunetti). Vittoria di misura per Omnia È che ha superato per 6-5 La Rocha (La Cava 2, Leccadito, Trocini 3; Longo 2, Marino, 2 Trotta). Successo di personalità per l'Hypro S.r.l. che ha battuto la Black Mamba Fc per 4-9 (Rotella, 2 Nicolai e autorete; 4 Chilelli, De Fazio, Mandarino, 3 Sisinno). Inizio di stagione convincente anche per Ntt Futsal Club che ha battuto per 4-1 la Fincons40 (Falace, 2 Principe, Sommario; Strano).

Classifica Corporate: Hypro S.r.l. e Ntt 6, Disintegra Fc, No.Do.S.D, Black Mamba Fc, Omnia È 3, La Rocha, Fincons40 e Ragnarok 0. Un torneo fresco di avvio che viene impreziosito dalle interviste effettuate a bordo campo ai capitani delle squadre, ma non solo, prima dell'inizio delle gare all'interno dello spazio “Parola ai tifosi”.

Altra vendemmiata di gol nel campionato di Premier. A rompere il ghiaccio è stata la prima della classe l'Armazem: successo per 7-5 contro un indomito Football Lattarico, che aveva risalito la china fino al 5-4, salvo poi arrendersi nel finale. Reti segnate da Antonio Nardi (doppietta), Cortese (doppietta), Panaia, Miceli e Fera per il locali; Pesce (tripletta) e Costantino (doppietta) per gli avversari. Non molla la presa Bfb Rovito che ha battuto per 9-2 Calabria Young, sospinta da un Alfano immarcabile (cinque gol), oltre che dalle reti di Conti (tripletta) e Borrelli. Di Salerno e Pantusa le marcature degli ospiti. Atlas Acri ancora in scia grazie al 7-3 contro la Giovanile Bianchi (3 Barone, Siciliano, Molinari, Lorelli, Ferraro; 2 Taverna, Maletta). Tanti gol anche in Rose Futsal-Cerisano, terminata 10-5 e condizionata dallo stato di forma strepitoso di Brecchi (cinquina) e Servino (poker), oltre che dal gol di Murano. Avversari in rete con Di Santo (doppietta), Toscano (doppietta) e Managò. Colpo gobbo della Soccer San Pietro sul campo della Don Marano per 2-4 (Massimilla, Bruno; doppietta di Donato, Zicarelli e Leonetti). Al calcio d'inizio presenti due ospiti d'eccezione come i caliciatori rossoblù Zilli e Calò. Successo esterno anche per la Roglianese che ha battuto per 3-5 Oratorio San Nicola (2 Forte, Iorio; 2 Stumpo, Soda, Iorno e Falbo).

La classifica di Premier: Armazem 25, Bfb Rovito 23; Atlas Acri 20; Roglianese 16; Soccer San Pietro 14; Rose Futsal, Don Marano e Cerisano 13; Giovanile Bianchi 8, Football Lattarico e Calabria Young 4; Oratorio San Nicola 0.

Capitolo Championship. Prosegue la cavalcata della Romualdo Montagna che ha superato in trasferta per 3-8 (2 De Luca, Bruno; 2 Spizzirri, 2 Fucile, Vivona, Sandro Gagliardi, Alex Gagliardi e De Santis). Resta molto vicino alla vetta lo Spezzano, grazie al 5-1 (3 Fuscaldo, 2 Tavernese; Mazzotta) contro il Lago. Consolida il terzo posto l'Esaro United (battenco 4-0 il Lattarico), grazie ai gol di Pace (doppietta), Occhiuzzo e Provenzano. Fc Cutura s'impone su Wild Boars per 8-6, viaggiando sulle ali di uno scatenato Marco Cannataro che di biglie in buca ne ha messe sei! Di Cello e Marco Cannataro gli oltre gol locali, mentre per gli ospiti hanno segnato Sprovieri (2), Bozzo (2), Furfaro e Ferraro. Vittoria convincente per il Castiglione Cosentino, abile a superare per 6-1 Campetto Marzi (2 Gaudio, 2 Aquila, Luzzi e Puia; Salvino). Unico pari di giornata il 5-5 tra Atletico Cutura e Real Cannuzze (2 Plastina, Raniolo, Pescatore e Giudice: 2 Rubinacci, Viola, Tosto e Pianese).

La classifica di Championship: Romualdo Montagna 19; Spezzano 16; Esaro United 15; Fc Cutura a Arintha 13; Lattarico 10; Real Cannuzze e Castiglione Cosentino 9; Atletico Cutura 7; Wild Board 4, Lago e Campetto Marzi 1.

Capitolo League One. In League One, da segnalare il primo successo del San Francesco, che ha battuto 6-4 l'Acri (tripletta di Occhiuto, doppietta di Abbruzzino e Lo Gullo; 2 Nigro, Marchese e Fusaro). Successo esterno per la Real Briconatura sul campo del Pietrafitta: nel 3-5 finale, in gol Sijinardi (2), Tarsitano e un Caligiuri in stato di grazia dall'altra (cinquina). Polisportiva Casali del Manco in grande spolvero (3-0) contro il San Luca grazie alla tripletta di Scarcello. Reti e spettacolo nel derby tra Marano Principato Futsal e Pixeltek Maranese: 7-7 (5 Nicoletti; Antonio Carbone, Thomas Carbone; 5 Greco, Ruffolo, Cannataro).

Classifica League One. Polisportiva Casali del Manco e Real Briconatura 6; Marano Principato Futsal e Pixeltex Maranese 4; San Francesco 3; Pietrafitta, Acri e San Luca 0.