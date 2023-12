La Pirossigeno Cosenza e i suoi campioni di solidarietà: dietro le maglie pulsa un cuore d'oro

Il sogno di un papà, ricoverato nel reparto di ematologia nell'ospedale di Cosenza, che vuole regalare una giornata principesca ai propri figli in un castello, dove trascorrere una giornata indimenticabile. Una fiaba moderna che diventa realtà grazie al progetto solidale We Play For You della Pirossigeno Cosenza, squadra militante nel massimo campionato nazionale di calcio a 5.

Un'iniziativa fortemente voluta dal vicepresidente Gaetano Piro, che nasce in collaborazione con la onlus Lo Sportello dei Sogni con il presidente Fiorangela Giugliano, con il reparto di ematologia dell'ospedale di Cosenza e con l'AIL Cosenza OdV, insieme alla sua presidente Mara Nigro.

In occasione dell'incontro Pirossigeno Cosenza-Meta Catania di venerdì 22 dicembre (inizio ore 20:30 al PalaCosentia), gli atleti, al loro ingresso in campo, porteranno in mano delle stelline luminose, le stelline dei sogni, appunto. Grazie all'acquisto delle stelline da parte della società, è stato possibile realizzare il desiderio di una famiglia, un ricordo destinato a rimanere negli anni.

"Seguiamo da tempo l'attività dell'associazione Lo Sportello dei Sogni ed abbiamo pensato che sogno è la parola protagonista delle festività natalizie. Desideri che coinvolgono tutte le età, – dice il Vice Presidente della Pirossigeno Cosenza – abbiamo così pensato di dare concretezza a questo desiderio. Un gesto che sia di buon auspicio affinché i regali più graditi possano arrivare a chi è in difficoltà".

L'Associazione "Lo Sportello dei Sogni" ODV è un' Organizzazione di volontariato, con sede a Salerno ed attiva in tutta Italia, nata con l'intento di promuovere la realizzazione del proprio "desiderio del cuore", da parte di ogni malato affetto da patologie oncologiche ed ematologiche, in età compresa da 3 a 99 anni, a scopo terapeutico perché i sogni sono uno strumento ludico ricreativo che generano energia positiva utile al benessere psicologico dei pazienti.