Calcio a 5 Us Acli-iMarcos, brindisi di fine anno. Armazem e Romualdo Montagna regine di fine 2023

Tempo di “oscar” di fine anno per iMarcos e Us Acli. Con la tradizionale reunion di fine anno si è concluso il 2023 dell'ente di promozione sportiva che ha riunito attorno allo stesso tavolo le rappresentanze delle squadre e del gruppo arbitrale che partecipano ai tornei di calcio a 5. Con un colpo di coda, alle Under e ai campionati principali di Premier League e Championship si sono aggiunte la Corporate, ovvero il torneo che riguarda le aziende del territorio, e la terza serie (League One). Un modo per celebrare, attraverso un brindisi (alla presenza del duo iMarcos – Marco Falace e Marco Soliberto – nonché del presidente regionale dell'Us Acli, Pierfrancesco De Napoli), ciò che è stato negli dodici mesi, preparando il terreno per una nuova annata all'insegna dello sport, della formazione e del divertimento. Prima di alzare in alto i calici, però, era toccato alle protagoniste dei tornei onorare l'ultimo turno dell'anno. La gara conclusiva del 2023 ha consolidato i primati di Armazem e Romualdo Montagna nelle due competizioni “base”. La capolista della Premier era chiamato a un test severissimo sul campo dell'Atlas Acri che, a sua volta, aveva l'opportunità di accorciare dalla vetta, ma l'Armazem ha tirato fuori lo spirito di grande gruppo vincendo con il punteggio di 5-9 (2 Dario, Ferraro, 2 Barone e rete di Gianmarie Ferraro; poker di Verta, tripletta di Galiano, rete di Francesco Nardi e un autogol). A tallonare la prima della classe c'è sempre la Bfb Rovito che non ha lasciato scampo alla Giovanile Bianchi per 15-7 (3 De Marco, 3 Fiorita, 3 Corbo, 2 Borrelli, 2 Conti e 2 Alfano; 2 Maletta, 2 Corrado e reti di Talarico, Piccoli e Bianco). Successo a tavolino (6-0), invece, per la Soccer San Pietro, che avrebbe dovuto incrociare Calabria Young. Vittoria esterna convincente per Rose Futsal che ha espugnato il campo del Football Lattarico per 5-15. Sugli scudi Servino, che di gol ne ha realizzati 6. In rete anche Parjol (3), Roma (2), Zagotta, Aquino. A referto anche due autoreti. Tra i padroni di casa hanno trovato spazio nel tabellino Lombardo (tris) e Scigliano (doppietta). Giornata di grazia per Massimilla e per la sua Don Marano: il bomber ha realizzato 9 gol sul campo dell'Oratorio San Nicola, candidandosi sempre più al ruolo di capocannoniere della Lega. Al momento guida la speciale graduatoria con 30 gol, piazzandosi davanti ad Alfano della Bfb Rovito (29) e a Cortese dell'Armazem (23). Nel 13 a 1 a domicilio rifilato all'Oratorio San Nicola (in gol con Forte), gloria anche per Zappa, Parrilla, Iorio e Gargiullo. La gara più combattuta di giornata è stata quella tra Cerisano Soccer-Roglianese, terminato 7-6. Per i locali in rete Managò (3), Spena (2), Toscano e Di Santo. Ospiti in gol con Stumpo (tris), Soda, Sicilia e Scalzo.

La classifica di Premier: Armazem 28, Bfb Rovito 26; Atlas Acri 20; Soccer San Pietro 17; Roglianese, Rose Futsal, Don Marano e Cerisano Soccer 16; Giovanile Bianchi 8, Football Lattarico e Calabria Young 4; Oratorio San Nicola 0.

Capitolo Championship. Non perde un colpo la capolista Romualdo Montagna che, grazie ai gol di Spizzirri, Gagliardi e Fucile, ha risolto per 3-1 la difficile pratica Esaro Utd (rete di Pace). Lo Spezzano resta in scia dopo il successo di misura (3-2) contro Campetto Marzi. Reti di Scarnati (2) e Scarcella da parte; Salvino e Ruffolo dall'altra. Cade in casa il Lattarico contro Fc Cutura: 6-8 il finale (2 Gianni De Luca, 2 Alex De Luca, Iannuccilli e Balsano; 3 Marco Cannataro, 3 Ernesto Cannataro e 2 Aiello). Vittoria esterna anche per l'Arintha Futsal che ha battuto per 4-6 il Lago Calcio, grazie alla doppietta di Bruno e alle reti di Stancato, Pignataro, Pastore e Guido. Locali a segno con Iuliano (doppietta), Matteo Mazzotta e Andrea Mazzotta. Acuto importante della Real Cannuzze che, a tre minuti dalla fine, suggella il punteggio sul 4-3 e ha la meglio su un Castiglione Cosentino mai domo (Filice, Tosto, Pellicori, Naccarato; Luzzi, Greco, Gaudio). Zampata di fine anno della Wild Boars, abile a superare per 8-3 l'Atletico Cutura (poker di Scalercio, doppietta di Filippelli e reti di Vinceslao e Avolio; Pescatore, Giudice e Gallo).

La classifica di Championship: Romualdo Montagna 22; Spezzano 19; Fc Cutura a Arintha 16; Esaro United 15; Lattarico 13; Real Cannuzze 12, Castiglione Cosentino 9; Atletico Cutura e Wild Board 7, Lago e Campetto Marzi 1.

Le squadre di League One, invece, sono state impegnate nel primo turno di Futsal Cup. Marano Principato ha battuto 2-1 Pietrafitta grazie alle reti di Loria e Reda, mentre per gli ospiti ha segnato Tarsitano. Più consistente il successo dalla Pixeltek Maranese, abile a superare per 7-1 il San Francesco (2 Greco e reti di Cicero, Scarlato, Garrubba, Trozzo e Conforti; Leporato). Casali del Manco, invece, ha avuto la meglio per 4-2 contro Acri C5 grazie alla doppietta di Rizzuti e alle reti di Salatino e D'Ippolito. Sull'altro fronte doppietta di Falcone. Vittoria da... doppia cifra, infine, per la Real BricoNatura che ha superato 10-1 il San Luca C5 (4 Pugliese, 3 Caligiuri, 2 Caravetta e Rende Granata; Alessio).