Calcio a 5, nei tornei Us Acli largo alle “regine” di Coppa. Corporate: terzetto in vetta alla classifica

Sospesi i campionati, salgono in cattedra... le regine di Coppa. Giornata atipica per i tornei di calcio a 5 targati Us Acli-iMarcos. Approfittando della sosta delle tre competizioni classiche, in vetrina finisce la Corprate, ovvero il fiore all'occhiello delle kermesse. Quel torneo aziendale che, da quest'anno, sta impreziosendo l'offerta dell'Ente di promozione sportiva. Disintegra ha avuto la meglio in trasferta contro Fincosan40 per 3-4 (2 Flotta; Strangis; 2 Iorno, Curia e Fuoco). Ntt (in foto) in grande spolvero in casa della Black Mamba Fc (3-8). Ai locali non sono bastate le reti di D'Ippolito, Nicolai e Spinelli; sull'altro fronte in grande spolvero Principe (tripletta), Picari (due), Falace, Lopez e Sommario. Fa valere il fattore campo la No.So.S.D. che ha battuto per 5-2 I&I La Rocha (De Cicco, Caligiuri, Lucarelli, Brunetti e un autogol; doppietta di Marino). Successo convincente, infine, per la Omnia È che ha superato in trasferta per 10 a 3 la Ragnarok trascinata da un Tufa in splendida forma (poker). Le altre reti ospiti hanno portato la firma di Aquino, Aragona, Drago, Leccadito, Novellis e Trocini. Sul fronte opposto in gol Macrì, Longo e Scuderi.