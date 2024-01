Cosenza corsaro in casa del Sudtirol: Frabotta dal limite "cancella" l'errore di Forte dal dischetto

Sudtirol-Cosenza 0-1

Marcatori: 33’ st Frabotta.

Sudtirol: Poluzzi 6.5; Kofler 5.5 (34’ st Vinetot sv), Scaglia 6, Masiello 6; Ciervo 5.5, Tait 6, Arrigoni 6, Cagnano 6 (34’ st Cisco sv); Merkaj 6.5 (40’ st Kurtic sv), Pecorino 5 (34’ st Odogwu sv), Rauti 6 (29’ st Davi sv). All.: Valente.

Cosenza: Micai 7; Gyamfi 6, Camporese 6.5, Venturi 6, Frabotta 7.5; Marras 6.5, Zuccon 6.5, Praszelik 7 (49’ st Calò sv), Florenzi 6 (26’ st Voca 6); Mazzocchi 5.5, Forte 5 (32’ st Crespi 6). All.: Caserta.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.5.

Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 3.314 di cui 394. Al 6’ st Poluzzi ha parato un rigore a Forte. Ammoniti: Venturi, Florenzi, Praszelik. Angoli: 4-3. Recupero: 2’, 6’.

Quasi quattro mesi dopo il Cosenza ritrova gol e vittoria lontano da casa. I silani battono, a Bolzano, il Sudtirol con una rete di Frabotta, che ha suggellato un’ottima prestazione siglando con un tiro da fuori tre punti pesantissimi per la squadra di Caserta, adesso più vicini alla zona playoff (-4) rispetto a quella playout (+5).

Primo tempo con pochi guizzi, il secondo tempo si apre con il calcio di rigore sprecato da Forte (6’, Poluzzi si tuffa sulla sua sinistra e disinnesca la conclusione del romano). I silani reggono all’urto dell’errore dell’attaccante, anche in virtù di due parate determinanti di Micai, decisivo per due volte su Merkaj nello spazio di un minuto. Poi al 33’ è Frabotta a segnare il gol vittoria con un sinistro forte ed angolato. Nella prossima al “Marulla” arriva il Pisa e sarà una prova di maturità interessante per comprendere se il Cosenza può tornare ad aspirare a qualcosa in più.