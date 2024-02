Cosenza, che spreco! Caracciolo nel recupero gela i rossoblù. Non basta il gol di Tutino

Cosenza (4-4-2) : Micai 6.5; Gyamfi 6 (20’ st Viviani 5.5), Camporese 6, Venturi 6, Frabotta 6.5; Marras 6, Zuccon 6.5 (10’ st Voca 6.5), Praszelik 5.5 (1’ st Calò 5.5), Florenzi 6 (11’ st Forte 6); Mazzocchi 6.5, Tutino 7 (32’ st Antonucci 5.5). All.: Caserta. Pisa (4-2-3-1) : Loria 6; Calabresi 4, Caracciolo 7, Canestrelli 6, Barbieri 6; Touré 7, Marin 6 (37’ st Torregrossa sv); Arena 6 (1’ st Beruatto 6), Valoti 5 (18’ st Piccinini 6), Mlakar 5.5 (37’ st Masucci 6.5); Moreo 5 (30’ st Veloso 5.5). All.: Aquilani. Arbitro : Bonacina di Bergamo 5. Note : giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Espulsi: 45’ pt Calabresi per doppia ammonizione. Ammoniti: Praszelik, Calò, Tutino, Forte, Veloso, Micai. Angoli: 4-5. Recupero: 2’, 6’.

Caracciolo gela il Cosenza al 95'. Nonostante la superiorità numerica per oltre un tempo e il vantaggio firmato Tutino, i rossoblù si fanno raggiungere in pieno recupero da Caracciolo che in spaccata punisce gli avversari dopo una spettacolare rovesciata di Masucci. Uno spreco, dovuto principalmente all'atteggiamento nel finale della squadra rossoblù, troppo remissivo e spento, anche quando si aprivano praterie.

Cronaca. Primo squillo dei "lupi" al 19' con Mazzocchi che da fuori area impegna Loria. Al 26' Praszelik ci prova con una punizione da posizione defilata ma non trova la porta. Pisa vicinissimo al vantaggio con Arena che in diagonale sfiora il palo (29'). Al 45' Calabresi becca il secondo giallo e lascia il Pisa in dieci, ma non utilizza lo stesso metro di giudizio per un fallo di Praszelik (già ammonito) scatenando le proteste della panchina ospite. Nella ripresa il polacco lascia il posto a Calò. Al 3', Barbieri sterza prima di entrare in area e scarta Gyamfi che sembrerebbe toccare la palla. L'arbitro fischia il rigore, ma dopo la revisione del Var il penalty viene tolto. Poi a protestare è il Cosenza per un atterramento in area di Frabotta che l'arbitro non considera falloso. Ma i rossoblù non si abbattono e con Tutino, su assist dalla sinistra di Mazzocchi, trovano il vantaggio: dal centro dell'area l'attaccante dei "lupi" piazza in buca (dopo il tocco del palo). Nel finale di partita, Micai difende i tre punti con un colpo di reni su colpo di testa di Toure, ma non può nulla sulla spaccata di Caracciolo.