Cosenza, nel mirino c’è il Lecco. Caserta studia le soluzioni tattiche

Nella giornata di ieri è scattata la prevendita per la sfida del 23 febbraio contro la Sampdoria. Il lancio della vendita dei biglietti della gara dei 110 anni di storia è avvenuto con la campagna “Amore rossoblù, we love Cosenza”, promossa dalla società silana in occasione della giornata di san Valentino.

Il club ha intanto annunciato una nuova iniziativa in vista della serata storica contro i blucerchiati: le scuole e le scuole calcio della provincia sono state invitate al “Marulla”. Biglietti omaggio nelle curve fino ai 14 anni. Inoltre, gli studenti degli Istituti della provincia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni avranno la possibilità di acquistare il tagliando della sfida al prezzo ridotto di 7 euro. Le adesioni devono essere inviate esclusivamente dalle scuole e dalle società calcistiche.

Report Prima dell’appuntamento con i genovesi, però, per la squadra di Fabio Caserta è in programma il delicato impegno esterno contro il Lecco. I rossoblù, dopo due pareggi consecutivi, devono cercare il successo. I tre punti permetterebbero a Tutino (diventato intanto una statuetta del presepe a Napoli: nelle scorse ore sul web sono circolate le foto del “pezzo” da collezione dell’attaccante con la maglia silana, opera prodotta dalla Bottega Ferrigno di via san Gregorio Armeno, ndc) e compagni di firmare un passo significativo verso la salvezza ed introdursi verso un finale di stagione accattivante.

L’aria da festeggiamenti pertanto non deve “colpire” la squadra, che ieri mattina ha continuato a lavorare al centro sportivo “Real Cosenza”. La seduta, a porte aperte, è stata seguita da un buon numero di sostenitori. Ha continuato a svolgere lavoro differenziato Andrea Meroni. Il resto del gruppo ha eseguito dei rondò e delle partite a tema. Ad eccezione di Mirko Antonucci. Il trequartista romano non ha partecipato alla sessione perché bloccato da un affaticamento muscolare.

Le sue condizioni saranno nuovamente monitorate durante la seduta di questo pomeriggio. Il giocatore è uno degli indiziati ad occupare la casella lasciata vacante da Marras, squalificato. Un’altra delle alternative è rappresentata da Aldo Florenzi. Il sardo ha giocato pochi minuti a Modena. Contro i blucelesti potrebbe essere una delle alternative per occupare la corsia alta di sinistra. Se così fosse, Mazzocchi si sposterebbe a destra.

Ieri, intanto, Caserta ha provato due formazioni schierate con il 4-2-3-1. Il tecnico melitese non ha punti di riferimento sui prossimi avversari poiché hanno appena cambiato allenatore per la seconda volta in questa stagione.

Designazione Daniele Perenzoni di Rovereto è l’arbitro designato per il match di sabato pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi”. Il Cosenza non ha mai vinto con lui. Nei tre precedenti, i silani hanno perso due volte e pareggiato in una circostanza. L’ultimo incrocio fa riferimento alla sfida di dicembre scorso contro la Ternana. I rossoblù, malgrado il momentaneo pari di Tutino, sono stati liquidati dagli umbri (1-3), a segno con Casasola e due volte con Raimondo. Il Cosenza, con lui in campo, ha poi pareggiato per 1-1 in Veneto contro il Cittadella a novembre 2022 (Antonucci per i granata e Brignola per i rossoblù) e perso per 1-0 con il Parma ad agosto dello stesso anno (rete decisiva di Inglese). Gli assistenti nominati per il match sono Emanuele Prenna di Molfetta e Claudio Barone di Roma 1. Quarto uomo è invece Francesco Burlando di Genova. Saranno presenti nell’impianto lombardo pure il Var Luigi Nasca di Bari e l’Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Gli uomini di Caserta si sono riuniti nella sala stampa “Bergamini” all’interno dello stadio “Marulla”, precedendo di qualche ora la Primavera e l’Under 17 rossoblù per partecipare all’Integrity Tour promosso dall’Aic insieme alla Lega B e al ministero dell’Interno attraverso la Direzione centrale polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.