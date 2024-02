Il Cosenza spegne 110 candeline: cancelli aperti già dalle 18 prima della gara di venerdì con la Samp

Nella serata del 23 febbraio, durante il prepartita di Cosenza-Sampdoria, verrà festeggiato il 110° compleanno del club calabrese. Dalle ore 18:30, nello stadio San Vito "Gigi Marulla", si terrà l’evento celebrativo organizzato dalla società. Per favorire l’afflusso della tifoseria, invitata sugli spalti con largo anticipo, i cancelli saranno aperti alle ore 18. "Durante la serata musica, luci e colori accompagneranno i sostenitori dei Lupi in un emozionante viaggio rossoblù, che farà da imperdibile intro al big match di giornata con la Sampdoria. Non mancheranno ospiti di spicco e belle sorprese, che saranno svelate successivamente - fa sapere il club -. Il significato della prestigiosa ricorrenza vuole essere valorizzato e condiviso con l'intero territorio, le istituzioni, le associazioni e i giovani. Per questo sono state invitate ufficialmente le Scuole e le Scuole Calcio della provincia. Per un "Marulla" che vuole accendersi sempre più di passione, omaggiare una storia gloriosa e spingere la squadra a proseguire l’ottimo periodo"