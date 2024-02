I fuori sede festeggiano i 110 anni del Cosenza: a Milano il taglio della torta celebrativa

Alla fine il campo non ha dato l'esito sperato dai cuori rossoblù di tutta Italia. I 110 anni del Cosenza sono stati rovinati dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria che ha un po' fatto svanire la magia sprigionata in occasione dell'importante ricorrenza. Ma la storia resta e l'anniversario non è stato festeggiato solo nella città dei bruzi. Alcuni lavoratori e studenti fuori sede a Milano, prima di vedere la partita, hanno spento le candeline su una torta celebrativa rossoblù: “Di generazione in generazione, da 110 anni al tuo fianco”. Un amore sconfinato che non conosce confini geografici, in qualsiasi categoria, a prescindere da qualsiasi risultato.