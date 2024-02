Cosenza sfiora l'impresa a Parma (in 10 nel finale), Camporese risponde a Cyprien. Pali di Tutino e Man

Parma-Cosenza 1-1

Marcatori: 2’ pt Cyprien, 40’ Camporese.

Parma (4-2-3-1): Chichizola 6.5; Coulibaly 5.5, Osorio 6, Balogh 5, Di Chiara 6 (14’ st Delprato 6); Cyprien 6.5, Hernani 6.5; Partipilo 5 (1’ st Camara 5.5, 30’ st Circati 6), Man 6.5 (40’ st Charpentier sv), Benedyczak 6; Mihaila 5.5 (14’ st Bonny 6). All.: Pecchia.

Cosenza (4-2-3-1): Micai 6; Gyamfi 6,5 (43’ st Canotto sv), Camporese 7, Venturi 6.5, Frabotta 7; Calò 7.5, Praszelik 6; Marras 6 (21’ st Florenzi 6), Voca 6 (17’ st Mazzocchi 6), Antonucci 6.5 (43’ st Forte sv), Tutino 6. All.: Caserta.

Arbitro: Volpi di Arezzo 6.5.

Note: serata di pioggia, terreno di gioco in perfette condizioni, spettatori 10.324 di cui 539 provenienti da Cosenza. Espulsi: 28’ st Balogh per doppio giallo. Ammoniti: Venturi, Camara, Antonucci, Benedyczak, Mazzocchi. Angoli: 7-5. Recupero: 0’, 6’.

Il Cosenza torna dal “Tardini” con un punto che permette di disinnescare qualsiasi contraccolpo psicologico dopo la sconfitta interna con la Sampdoria e si proietta al derby di domenica con la consapevolezza nei propri mezzi raccolta durante la sfida contro la capolista di Pecchia.

I rossoblù riescono a riprendere la partita e sfiorano il colpaccio. Il Parma, infatti, la sblocca immediatamente con Cyprien che, al volo, da fuori area trova impreparato Micai. Il Cosenza prova a reagire con Tutino (pallonetto errato al 4’) e Marras (diagonale largo al 6’). La partita è vivace. I ducali ci provano pure al 12’ ma Man non inquadra la porta da circa 20 metri.

I rossoblù sono in partita. La squadra di Caserta riesce a liberarsi della pressione gialloblù e a pungere come quando Antonucci manda fuori sul suggerimento nello spazio di Tutino (20’).

Il Cosenza, con Calò in campo, ha poi un’altra arma: i calci piazzati. Al 35’ Venturi è murato da Hernani ma al 40’ Camporese stacca con i tempi giusti e batte Chichizola per l’1-1. La sfida è apertissima, i silani sono determinati e al 43’ è il palo a dire no a Tutino sul cross di Frabotta.

Il secondo tempo comincia con il palo di Calò su punizione (8’), poi Chichizola si salva su Tutino e blocca la conclusione di Voca (11’) mentre dall’altro lato Micai si riscatta su Cyprien (17’). I parmigiani rimangono poi in dieci per l’espulsione di Balogh (doppio giallo) a diciassette minuti dal novantesimo. In inferiorità numerica, i gialloblù hanno l’occasione migliore: Man colpisce la traversa. Tutino invece, nel sesto minuto di recupero, arriva in anticipo e manca il colpo del ko a porta sguarnita, sul secondo palo, sul cross di Canotto.