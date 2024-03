Giornata no per il Cosenza, ma non solo. Ricorderà a lungo questa domenica anche il guardalinee Cipressi di Lecce, scivolato rovinosamente durante la partita tra Cosenza e Catanzaro. Impietoso l’esito degli esami: Cipressa ha riportato la rottura di entrambi i tendini rotulei. Per tornare in campo ci vorranno almeno sei mesi per la guarigione.

Foto Franco Arena