Castrolibero gongola grazie alle EC Women, il presidente Coscarello: “Peccato non poter disporre del nostro campo”

Le donne del calcio castroliberese vogliono lasciare il segno. Con questo spirito vivono ogni giorno le EC Women, appartenenti a una delle più storiche società del territorio calabrese: l'Asd Eeugenio Coscarello Castrolibero. Una realtà consolidata negli anni che il 14 settembre 2024 spegnerà 50 candeline; 50 anni di attività ma soprattutto di storia del territorio e dei paesi limitrofi. Sì, perché negli anni si è voluto portare lo stesso amore per lo sport e per i giovani anche in altre zone.

"In questi 50 anni di continua crescita e ininterrotta attività", scrive il patron Francesco Coscarello, "il focus della società è sempre stato quello in primis di formare calciatori e calciatrici, atleti, ma soprattutto quello di formare cittadini con valori, educazione, rispetto delle regole poiché Il gioco di squadra insegna anche questo oltre allo stare in campo . Nelle nostre umili strutture attraverso i tecnici Figc qualificati si sono formati tanti uomini e donne che oggi ricoprono ruoli e incarichi nel mondo del calcio e non solo.

L’umiltà che ci contraddistingue non ci ha mai spinto a pubblicizzare la nostra società, seguendo le logiche della pubblicità dei giorni nostri ma abbiamo creduto nel sano clima di creare quel passa parola tra i giovani mosso dall’amore per lo sport. Lo stesso amore con cui la società vanta 6 categorie di giocatori promotori e rappresentati del proprio Castrolibero come le nostre atlete, ovvero le EC Women, che dimostrano tale orgoglio e senso di appartenenza confrontandosi nel Campionato FIGC di Serie C Nazionale – Girone C con società professionistiche di alto profilo come: Frosinone, Palermo, Lecce, Salernitana, Catania.