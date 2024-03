Minacce e offese al giornalista Rai dopo Catanzaro-Cosenza, ricomposta la vicenda e ribadito il ruolo della sinergia istituzionale

Dopo alcuni giorni di tensione è stata ricomposta come era logico la vicenda che ha coinvolto il consigliere nazionale Ussi, Antonio Lopez, da anni apprezzatissimo collega della sede regionale della Rai Calabria, voce e volto di trasparente correttezza ed imparzialità.

Le polemiche sorte dopo il derby e i commenti per gli incidenti post partita Cosenza-Catanzaro sono state sigillate con azione comune e ora le posizioni sono state spostate in un campo largo che nulla ha a che vedere con la cronaca sportiva, quanto la presenza sul territorio della Rai.

La presenza di Antonio in postazione radio per “Tutto il calcio minuto per minuto” ha avuto un valore ancora più simbolico considerando che in cabina con lui c’era il bravissimo capo redattore di Rai Calabria Riccardo Giacoia, non solo figlio d’arte, ma discendente di un cantore dello sport e di quello calabrese in particolare come Emanuele, indimenticata voce e straordinario professionista.