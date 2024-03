Cosenza, inizia il Viali-bis: “Solidale con Caserta”. Gemmi tuona: “Diversità di vedute con Guarascio? Chiacchiere” VIDEO

Viali è tornato a Cosenza. Il nuovo (si fa per dire) tecnico dei rossoblù è stato (ripresentato) a pochi giorni dalla trasferta di Terni che diventa un importante spartiacque per i Lupi. Al suo fianco, il ds Gemmi che, proprio come l'anno scorso, lo ha richiamato a campionato in corsa. «Quando si cambia, c'è qualcosa che non è andato. Non è il primo allenatore che viene esonerato, ma è l'obiettivo è invertire il trend. Obiettivi? L'unico è quello cercare di migliorare costantemente le squadre in cui lavoro. La scelta è stata dolorosa e faticosa, ma va nella direzione di migliorare. Caserta nell'ultimo periodo non è andato come speravamo, l'ambiente si stava appiattendo. Ma lui è un professionista eccezionale, non è stato affatto facile», ha affermato il ds Gemmi, tuona quando si parla di diversità di vedute tra lui e la società. «Mi confronto sempre per il presidente dopo ogni fine partita, siamo sempre in dialogo. Il resto sono chiacchiere da bar dello sport».