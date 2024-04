Nasti torna a Cosenza, ma... solo per pranzo. Il titolare del ristorante: “Lo abbiamo preso noi...”

Quando meno te lo aspetti... rispunta Marco Nasti. L'ex attaccante del Cosenza (determinante lo scorso anno), oggi al Bari, in un sabato di aprile ha scelto di tornare nella città dei bruzi, ma solo per salutare qualche amico e pranzare in un noto locale del centro città, come testimoniato dal gestore del ristorante, Roberto Vallo, che ha ironizzato sulla presenza di Nasti a Cosenza (nel giorno della trasferta dei silani a Piacenza contro la Feralpisalò e nella giornata successiva della partita tra Bari e Cremonese): "Nasti lo abbiamo preso noi del Vicoletto per la prossima stagione". Una frase accompagnata da un selfie insieme alla sua brigata di giornata, composta da Salvatore Pati, Aldo Sprovieri, Vincenzo Rota e Franco Giuliano.