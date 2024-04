Us Acli Cosenza, Armazem... l'ha rifatto! Campioni provinciali per la terza volta. Gol-lampo di Lorelli. No.Do.S. in finale

I cannibali l'hanno rifatto un'altra volta. La fame di vittorie di Armazem non conosce confini come testimonia il terzo trionfo nel campionato provinciale di calcio a 5 Us Acli-iMarcos. La squadra guidata da Antonio Nardi ha vinto ila competizione con tre giornate di anticipo. Tre, come il numero di successi consecutivi nel torneo da parte della corazzata, che adesso punta già al bis, perché in ballo c'è ancora la Futsal Cup. Ma la giornata della Premier League è stata segnata anche da un altro record, ovvero dalla rete più veloce della storia della competizione, messa a segno da Matteo Lorelli dell'Atlas Acri: un gol segnato appena un secondo dopo il fischio d'inizio. Giornata segnata anche da due vittorie a tavolino (Rose Futsal e Giovanile Bianchi hanno ottenuto i tre punti per la mancata presenza delle squadre avversarie, rispettivamente Oratorio San Nicola e Football Lattarico). Armazem, dicevamo. I campioni provinciali hanno messo la parola fine alla Premier (ma allo stesso tempo hanno affermato di non volersi fermare per continuare a mantenere l'imbattibilità stagionale e macinare altri record) battendo per 13-5 Cerisano Soccer (4 Miceli, 3 Galiano, 3 Costabile, 2 Cortese, Francesco Nardi). Nell'altra gara resa “celebre” dal gol-lampo di Lorelli, l'Atlas Acri ha espugnato il campo della Bfb Rovito per 6-7 (2 Corbo, 2 Chiappetta, Rizzuti, Campanaro; 3 Barone, 2 Ferraro, Siciliano, Lorelli). Colpo in trasferta anche per Don Marano, vittoriosa contro la Calabria Young per 4-8 (2 Pantusa, Tosti, Salerno; 2 Minervini, Iorio, Gargiulo). Successo di misura, infine, per la Roglianese, che ha avuto la meglio sulla Soccer San Pietro per 4-3 (2 Scalzo, Garofalo, Arlotta; Sicilia, Fabiano, Caputo).