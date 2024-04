Cosenza, interruzione del servizio idrico nella giornata di domani

Interruzione dell'erogazione idropotabile in città, domani (9 aprile), per l'esecuzione di alcuni lavori di riparazione sulla condotta dell'Acquedotto Abatemarco, a seguito della localizzazione di alcune rotture lungo il tracciato di posa dello schema idraulico che attraversa più comuni, compreso quello di Cosenza.

Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che l'interruzione si protrarrà fino all'ultimazione degli stessi, per le sole utenze alimentate dalla vasca di carico di San Marco Argentano. La comunicazione di Sorical chiarisce, inoltre, che l'erogazione idropotabile sarà garantita fino all'esaurimento della vasca di accumulo, mentre le utenze dei comuni alimentate dallo schema idraulico della sorgente Capodacqua, come le utenze dell'Università e di Quattromiglia, non subiranno disservizi. I lavori di riparazione dovrebbero presumibilmente terminare nella stessa giornata di domani, con il graduale ripristino delle ordinarie forniture.