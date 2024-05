Il Cosenza chiude imbattuto a Como. Tutino centra il 20 ed entra nella storia dei "Lupi"

Como - Cosenza 1-1

Marcatori: 31' pt Tutino, 29' st Verdi.

Como (4-2-3-1): Semper 6, Iovine 6.5, Goldaniga 6, Barba 6, Sala 6; Braunoder 6, Bellemo 5.5 (1' st Baselli 6.5), Da Cunha 6 (25' st Chajia 6), Cutrone 6.5 (37' st Nsame sv), Strefezza 5 (1' st Verdi 7); Gabrielloni 6 (18' st Fumagalli 6). All.: Roberts.

Cosenza: Micai 7 (12' st Marson 6.5); Cimino 6.5, Camporese 7, Meroni 6; Marras 6.5 (26' st Canotto 6), Zuccon 6.5 (13' st Voca 6), Viviani 6, Florenzi 6, D'Orazio 6, Tutino 7.5 (26' st Crespi 6), Mazzocchi 6 (37' st Novello sv). All.: Viali.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.5.

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 7.500. Ammoniti: Micai, Iovine, Camporese. Angoli: 10-1. Recupero: 2' pt, 6' st.

Chiude da imbattuto il Cosenza, che al "Sinigaglia" pareggia con il Como. Alla fine, è un 1-1 che accontenta un po' tutti. Ovviamente i lariani perché il Venezia cede allo Spezia. La squadra di Viali, giunta senza troppe pressioni sul lago, onora la sfida, gioca con impegno, firma il miglior registro dell'era Guarascio in B (47 punti) e consente a Tutino di scrivere la storia del club. L'attaccante silano, con lo 0-1 di stasera (diagonale di sinistro su sponda di Florenzi), stacca Negri e con 20 reti in un unico torneo cadetto diventa il migliore di sempre con la casacca del Cosenza. Il pari del Como arriva nella ripresa, dopo un lungo forcing, con il calcio di rigore trasformato da Verdi (fallo di Meroni su Cutrone).