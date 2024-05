Cosenza, tutto tace sul fronte ds. E c'è da sciogliere il nodo degli under 23 in lista

Nella composizione della rosa del prossimo campionato, il Cosenza dovrà fare ancora i conti con i regolamenti per la formazione della lista. I rossoblù al parco dei giocatori considerati over, aggiungerà l’elenco dei giocatori under 23.

Dall’anno passato, il peso in fattore economico si concentra soprattutto sugli elementi under 21. Molta attenzione sarà data soprattutto a questi ultimi. Tra i profili, ovviamente è presente Baldovino Cimino (in foto). Il classe 2004 di Cellole è un prodotto del vivaio silano, club nel quale milita da settembre 2020. L’ex Juve Stabia nel torneo appena giunta al termine è riuscito a guadagnare i suoi primi gettoni di presenza in prima squadra. In particolar modo nella prima parte della stagione ha trovato una discreta continuità, sfruttando anche gli infortuni accusati da Pietro Martino.

In totale, il campano ha collezionato 16 gettoni in serie B (e un assist per Mazzocchi nella partita contro il Sudtirol) ed uno in Coppa Italia con il Sassuolo. Cimino, frenato anche da qualche problema fisico che ne ha limitato la continuità sul terreno di gioco, nel 50% dei casi in cui è sceso in campo nel torneo cadetto ha cominciato dal primo minuto.

Nel girone di ritorno, tuttavia, è sceso in campo soltanto all’inizio, nelle sfide contro Cremonese e Venezia e, poi, nell’ultima giornata contro il Como, quando Viali l’ha schierato come terzo di difesa. Il giovane terzino, che fino a gennaio aveva suscitato l’interesse di alcuni club di serie superiore, dopo le vacanze estive aspetta di capire quali saranno le intenzioni del Cosenza. Il laterale potrebbe restare in gruppo per continuare a formarsi di fianco ai big presenti in rosa oppure essere ceduto in prestito per giocare con grande continuità e proseguire il percorso di maturazione avviato sotto la guida di Fabio Caserta.

Futuro Gemmi Ancora nessuna novità su Roberto Gemmi. Il direttore sportivo napoletano rimane in attesa di una chiamata da parte del presidente Eugenio Guarascio, che martedì ha partecipato all’incontro di fine stagione con gli sponsor e i capitani Tommaso D’Orazio e Gennaro Tutino. La settimana in corso era stata indicata come quella chiave per dirimere la questione ma al momento non si è prodotto l’incontro decisivo, che dovrebbe comunque registrarsi prima del weekend.

Le parti si parleranno per definire il quadro, indicare le rispettive posizioni e comprendere se queste coincidono garantendo la possibilità di proseguire secondo una linea di continuità rispetto agli ultimi due campionati.