Cosenza, due giovani indosseranno l'azzurro dell'Under 21

Il Cosenza è tornato a vestire d’azzurro i suoi calciatori. Alessandro Fontanarosa e Federico Zuccon sono stati convocati ieri da Carmine Nunziata per il “Tournoi Maurice Revello” che coinvolgerà l’Italia Under 21.

I due calciatori a fine giugno faranno ritorno ai rispettivi club – Inter e Atalanta –, tuttavia, l’esperienza maturata con la formazione silana ha spinto il commissario tecnico dell’Under 21 di puntare su di loro per la cinquantesima edizione del torneo che si disputerà nel sud della Francia da lunedì prossimo fino al 16 giugno (azzurri inseriti nel girone B con Ucraina, Indonesia, Panama e Giappone, con cui esordiranno). Una rassegna alla quale l’Italia mancava da tredici anni.

Il difensore e il centrocampista, che in passato hanno già fatto parte delle selezioni minori (per entrambi è la prima chiamata in U21), hanno trovato un discreto impiego con la maglia silana nel corso della stagione.

Per il centrale di San Gennaro Vesuviano si è trattato del primo banco di prova tra i “grandi”. Il difensore ha collezionato 21 presenze nel corso del campionato, scendendo in campo da titolare in undici circostanze. Otto di queste sono maturate fino al 26 dicembre, nel corso del girone d’andata. Nella prima parte della stagione, infatti, Caserta ha utilizzato Fontanarosa anche come terzino sinistro in più di un’occasione. Il difensore ha poi giocato altre tre volte titolare nella seconda parte, contro Sampdoria, Cittadella e Ascoli.

Nunziata lo conosce molto bene poiché già un anno fa, il centrale di proprietà dell’Inter ha fatto parte della spedizione che ha preso parte al Mondiale Under 20 in Argentina, nel quale l’Italia ha perso in finale contro l’Uruguay. Il campano ha condiviso con Nunziata anche l’Europeo Under 19 2022, oltre ad altre partite amichevoli e di qualificazione.

Una rassegna alla quale è mancato invece Federico Zuccon, impegnato nei playoff di serie C con il Lecco, con cui ha poi raggiunto la promozione tra i cadetti al termine del percorso post season. Anche complice l’esperienza maturata contro i lecchesi, il centrocampista è riuscito a guadagnarsi uno spazio di primo piano nel Cosenza. Il calciatore ha maturato 30 gettoni tra serie B e la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo di agosto scorso.

Il suo rendimento, limitato dall’infortunio al ginocchio accusato a fine settembre contro il Palermo, si è attestato molto spesso al di sopra della sufficienza. Il genovese, che come Fontanarosa ha già compiuto 21 anni (ad aprile, il difensore ha festeggiato il suo compleanno due mesi prima, a febbraio), era già stato agli ordini di Nunziata nell’Italia Under 19 – arrivando a disputare anche tre partite di qualificazione all’Europeo di categoria – e nell’Italia Under 20, giocando tre partite di Élite League.

Ad entrambi, il Cosenza ha fatto un “in bocca al lupo” attraverso i canali social. Il club di Eugenio Guarascio, inoltre, ha espresso orgoglio per averne osservato da vicino «la grande crescita» in questi mesi.