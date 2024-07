Cosenza, ufficiale anche Rizzo Pinna. Triennale per il fantasista

Il Calcio comunica di aver acquistato Andrea Rizzo Pinna. Nato a Milano nel 2000, ha siglato un accordo che lo lega alla Società rossoblù a fino al 30 giugno 2027. Il calciatore, rapido e abile nel dribbling e nei calcio piazzati, può ricoprire diversi ruoli sia sulla mediana che nel reparto offensivo, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Lucchese collezionando 77 presenze, 16 reti e 6 assist. Terminate le esperienze con i settori giovanili di Atalanta, Inter e Spal, che lo hanno portato a partecipare al campionato Europeo con la maglia della Nazionale Under 17, Rizzo Pinna è approdato nella stagione 21/22 al Foggia per passare poi alla Lucchese dove si è messo in mostra per le sue qualità tecniche e realizzative.