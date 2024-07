Cosenza, il portiere Thomas Vettorel arriva nella casa rossoblù!

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Vettorel, estremo difensore classe 2000 proveniente dall’A.S. Gubbio.

Thomas, nato a Feltre in provincia di Belluno e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cittadella, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026 con opzione per il successivo.

Alto 1,93, dotato di ottimi riflessi ed esplosività, Vettorel nella scorsa stagione ha difeso la porta dei rossoblù umbri in 27 occasioni, nelle annate precedenti ha militato nel Monopoli, nella Carrarese e nel Piacenza. A Thomas il benvenuto nel branco rossoblù!