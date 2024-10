Cosenza e Juve Stabia finisce 1-1: sfumano i sogni di rimonta dopo l'espulsione di Hristov

COSENZA JUVE STABIA 1-1

Marcatori: 17’ pt Maistro, 38’ pt Ricciardi.

Cosenza (3-4-2-1): Micai 6.5; Hristov 5, Dalle Mura 6, Caporale 6.5; Ricciardi 7.5 (29’ st Martino 6), Florenzi 6.5 (42’ st Kourfalidis sv), Kouan 5, Ricci 7; Ciervo 6 (15’ st Mazzocchi 5.5), Fumagalli 5.5 (15’ st Rizzo Pinna 6); Zilli 6.5 (15’ st Strizzolo 6). All.: Alvini.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam 6; Ruggero 6, Folino 6, Bellich 5.5 (29’ Piscopo sv); Floriani Mussolini 5.5 (30’ st Andreoni sv), Buglio 6, Pierobon 6.5 (42’ st Meli sv), Fortini 5; Maistro 6.5 (29’ st Leone sv), Candellone 5 (1’ st Artistico 6); Adorante 5.5. All.: Pagliuca.

Arbitro: Galipò di Firenze 6.5.

Note: 5542 spettatori di cui 488 ospiti. Espulsi: 21’ st Hristov per gioco pericoloso. Ammoniti: Ruggero, D’Orazio, Caporale, Mazzocchi, Strizzolo. Angoli: 7-5. Recupero: 3’, 6’.

Il Cosenza deve accontentarsi di un punto nel match casalingo contro la Juve Stabia. I silani vanno sotto, per effetto della rete di Maistro al 17’, favorita da uno strafalcione di Kouan in uscita, ma ristabiliscono la parità prima dell’intervallo, con Ricciardi, abile a sfruttare il suggerimento di Ricci. I tentativi di rimonta, nella ripresa, sono smorzati dall’espulsione di Hristov al 21’. Il bulgaro lascia i suoi in 10 per un fallo da tergo. Il secondo rosso consecutivo complica i piani della squadra di Alvini, costretta ad accontentarsi del pari. La classifica rimane precaria ma i rossoblù sono vivi. Martedì in Emilia, contro la Reggiana, altra prova d’appello per abbandonare la zona calda.