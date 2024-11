Futsal a Cosenza, Armazem non conosce la parola sconfitta. Tre regine per un solo trono in Championship. Al via la Corporate!

Armazem sempre più schiacciasassi nel campionato di Premier targato Us Acli-iMARCOs. I campioni in carica hanno battuto a domicilio lo Spezzano C5 e si sono attestati in solitaria ai vertici del campionato. Nel successo per 5-11 ha trovato più volte spazio nel tabellino Cortese (autore di 5 gol). In rete anche Francesco Nardi (2), Galiano (2), Antonio Nardi e Miceli. Sul fronte spezzanese non sono bastate le 5 marcature di uno scatenato Marasco. A ruota segue una Soccer San Pietro particolarmente ispirata, come testimonia lo 0-4 in casa del San Luca (Sicilia, Leonetti, Fabiano e Donato). Da applausi la prova della Don Marano, vittoriosa per 16-6 contro Oratorio San Nicola (5 Massimilla, 2 Zappa, 2 Raia, 2 De Rose, 2 Parrilla, Tedesco, Minervini, Iorio; 3 Diodato, 3 Forte). Cade in casa una delle rivelazioni d’inizio stagione, ovvero la Real Cannuzze, battuta per 1-2 dalla Roglianese (Rubinacci; Falbo, Garofalo). Di misura anche il successo dell’Esaro United contro Calabria Young: 2-1 (Paulo Cesar, Fini; Rodi). Classifica: Armazem 12, Soccer San Pietro 9, Roglianese 6 (una partita in meno) Real Cannuzze 6 (una partita in meno), Spezzano 6, Don Marano 6, Esaro United 6, Giovanile Bianchi 3 (una partita in meno), San Luca 3, Calabria Young 3, Oratorio San Nicola 0.