Calcio a 5 Us Acli-iMARCOs: No.Do.S si riscatta, Barci mette le cose in chiaro. In Championship primo tentativo di fuga

Fermi tutti, è iniziato il grande spettacolo della Corporate. Mentre Premier e Championship proseguono sempre più spediti, è tempo di taglio del nastro per la nuova stagione del campionato aziendale targato Us Acli-iMARCOS. Una competizione iniziata subito col botto grazie al super match che ha aperto le danze tra No.Do.S e NTT Futsal: l’incrocio tra le finaliste dello scorso anno è coinciso con il match d’apertura della stagione 2024-2025. Grande riscatto dei vicecampioni in carica che hanno riscattato il ko nell’ultimo atto del 2023-2024 con una grandissima prestazione. No.Do.S. ha vinto con il punteggio di 4-1, grazie alle reti di Mazzuca (doppietta), Lucarelli e Brunetti. Finale di gara reso meno amaro, per i campioni in carica, dal gol di Principe. Ma la prima gara di Corporate ha rappresentato anche l’esordio stagionale per molte realtà aziendali che quest’anno si sono iscritte al campionato. A cominciare dalla sorpresa Barci Engeneering, vittoriosa per 5-2 contro una veterana del torneo come Disintegra. In gol uno scatenato Iantorno, autore di un poker, oltre a Mattia Preite. Di Curia e di un indomito Luci le reti degli sconfitti di giornata. Esordio vincente anche per Bunx, al termine di una partita equilibrata e vinta per 2-1 contro un’altra esordiente come Green&Green (De Marco, autorete; Carpenito). Tra le new entry da segnalare Retroscena Barbieri, una squadra giovanissima, che ha avuto la sfortuna di beccare uno dei team più collaudati del torneo: 6-2 il finale per Omnia È, trascinata da un Tufa già in stato di grazia (4 gol), oltre che dalle reti di Novellis e Leccadito. Di Leone e Guzzo le marcature avversarie. Tre punti sudatissimi anche per Hypro, che ha affrontato l’ultima squadra inedita, Sim Ingegneria, che ha dato grandissimo filo da torcere, come testimonia il punteggio finale: 2-1 (Cerchiaro, Sisinno; Maletta).

Sul campionato Premier, invece, soffia sempre il vento di Armazem. Solo lo stop forzato (giornata di riposo) ha concesso l’aggancio in testa alla classifica di Soccer San Pietro, che ha comunque giocato una partita in più. La cocapolista ha battuto con il punteggio di 7-4 Esaro United (3 Zicarelli, 2 Caputo, Sicilia, Leonetti; Paulo Cesar, Leone, Ambrosio). Rodi del Calabria Young di palloni a casa ne ha portati... due, grazie alle sei reti messe a segno nel derby vinto per 6-3 contro Spezzano C5 (in rete con Marasco, due volte, e Scarcella). Ottimo anche il ruolino di marcia della Real Cannuzze, che ha superato per 6-4 a domicilio Giovanile Bianchi (4 Brecchi, Settembrino, Viola; 3 Piccoli, Marasco). Altro ritmo, quest’anno, per la Don Marano, trascinata dal solito infallibile Massimilla, determinante anche nel 4-1 contro San Luca C5 con ben 3 reti, accompagnate dal gol di Minervini. Segnatura ospite a firma di Falace. Piazza fieno in cascina anche la Roglianese, che ha battuto in trasferta per 2-0 (Stumpo e Cassano) l’Oratorio San Nicola. Classifica: Armazem* e Soccer San Pietro 12, Roglianese 9*, Real Cannuzze* e Don Marano 9, Spezzano C5 6, Esaro United 6 e Calabria Young 6, Giovanile Bianchi* e San Luca 3, Oratorio San Nicola* 0. *Una partita in meno. Nella classifica marcatori Massimilla guida con 15 gol, seguito da Brecchi della Real Cannuzze 11 e Marasco dello Spezzano C5 10.