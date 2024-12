Futsal, Pirossigeno Cosenza incontenibile: 5-2 contro Sala Consilina e salvezza alla portata

Chiude l’anno in bellezza la Pirossigeno Cosenza , che ottiene una vittoria di fondamentale importanza contro lo Sporting Sala Consilina . Con i 3 punti odierni, che portano la firma di Adornato , Mateus , Restaino , Gabriel e il solito Cabeça , i lupi abbandonano l’ultima posizione in classifica e rilanciano decisamente le proprie ambizioni nel campionato di Serie A .

Una parata di Lo Conte, anche oggi insuperabile (foto Michele De Marco). La ripresa si apre con l’eurogol di Vidal che permette allo Sporting di accorciare le distanze. La partita si scalda, animi molto accesi in campo. A metà secondo tempo gli arbitri hanno già fischiato 5 falli contro i padroni di casa. Poi, al minuto 9, una progressione di Bavaresco fa tremare il Sala Consilina ma Fiuza risponde presente. Gli ospiti ci credono e vanno nuovamente in gol con Igor , quando mancano 7 minuti al termine. Al 15′ grande risposta di Lo Conte sulla puntata insidiosissima di Arillo . Assalto finale del Sala Consilina che azzarda il powerplay e viene punito da Cabeça a 8 secondi dallo scadere. È il sigillo conclusivo sulla vittoria della Pirossigeno Cosenza .

MARCATORI: 01’42” pt Adornato (C), 09’45” pt Mateus (C), 16’52” pt Restaino (C), 19’24” pt Gabriel (C), 02’35” st Vidal (S), 12’37” st Igor (S), 19’52” st Cabeça (C)

COSENZA: Lo Conte, Adornato, Marchio, Jefferson, Cabeça. Lo Conte, Gabriel, Bavaresco, Mateus, Guga, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

SALA CONSILINA: Fiuza, Baroni, Igor, Edelstein, Vidal. Santoro, Carducci, Foti, Tato, Fatiguso, Arillo, Delmestre. All. Cipolla

ARBITRI: Paolo De Lorenzo di Brindisi e Michele Desogus di Cagliari. CRONO: Antonio Dan Campanella di Venosa.

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaCosentia di fronte a 350 spettatori circa. Ammoniti: 04’14” pt Baroni (S), 05’55” st Gabriel (C), 07’10” st Mateus (C), 11’18” st Carducci (S), 13’13” st Igor (S), 16’05” st Lo Conte (C)