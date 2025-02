Futsal Us Acli-iMARCOs, si fermano gli Open ma non la macchina da gol: San Giorgio show in Coppa. Under League, la Pirossigeno fa… Accademia

Corporate a parte, i campionati Open Us Acli-iMARCOs rispettano un turno di riposo che riattiva la Coppa. In Futsal Cup, la scena la prende San Giorgio, che espugna il campo di Real Cannuzze per 4-1 (Pianese; Spezzano, Scavello, Perri, Bruno). Vincono di misura con lo stesso punteggio (4-3) Castiglione Cosentino (3 Principe, Miceli; Bernardo, De Luca, Francavilla) e Spezzano (2 Marasco, 2 Bovienzo; 2 De Franco, Trotta) contro San Luca e Cutura.

In Under League, continua il grande testa a testa tra Accademia C5 e Pirossigeno nel campionato Under 19: le due squadre sono in testa alla classifica a 9 punti. Nella partita di giornata, Accademia C5 vince per 9-1 contro Oratorio San Nicola (3 Vitale, 2 Spadafora, 2 Sijinardi, 2 Croce, 2 Bevacqua; Guido). In Under 17 si prende la scena il Città di Fiore, vittorioso per 8-3 contro il Football Lattarico (3 Marazita, 2 Di Lella, Notaro, Oliverio, Mazzei; Scalzo, Porco, Costanzo). In Under 15, giornata di gloria per RasTeam che ha battuto 17-2 (5 Nesticò, 2 Strano, 2 Sgrugli, 2 Ras, 2 Oliva, 2 Bartucci, Catalano, Rizzuti). Mantiene un ritmo tambureggiante la Pirossigeno, che si impone per 7-2 su Bfb Rovito sospinta da un Luca Soliberto in grande spolvero (tripletta), accompagnata dalle reti di Jefferson, Turano e Vencia. Di Toraldo e Saccomanno le reti avversarie. Molto bene anche Città di Fiore, vittoriosa contro il Vog Fagnano per 5-3 (2 Parise, Spadafora, Panetta e Crivaro; Zacaria, Tallarico).