Il Cosenza cola a picco, il sindaco convoca Guarascio e Scalise in Comune

Dopo l'ennesima sconfitta del Cosenza Calcio a Marassi contro la Sampdoria, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha convocato un incontro con i vertici della società per fare il punto sulla situazione. L'invito è programmato per il pomeriggio di lunedì 3 febbraio a Palazzo dei Bruzi, dove il primo cittadino vorrebbe incontrare il patron Eugenio Guarascio e l'amministratore unico Rita Rachele Scalise.

"La città merita risposte"

"La posizione in classifica del Cosenza, determinata dalle ultime prestazioni in campo, non lascia presagire nulla di buono" ha dichiarato Franz Caruso. "La società deve con chiarezza dire ai tifosi, a chi ama i colori rossoblù, a tutta la città e all'istituzione che rappresento, cosa intende fare da qui in avanti. La chiarezza è un atto dovuto e un segno di rispetto per chi ha sempre sostenuto la squadra. Non spetta a me esprimere giudizi tecnici, ma credo che la maglia potesse essere onorata meglio, con maggiore impegno fin dall'inizio del campionato. La mancanza di certezze societarie potrebbe aver influito sul rendimento dei giocatori, e gli ultimi innesti, tra cui il ritorno di Luca Garritano, potrebbero non bastare per la svolta necessaria".