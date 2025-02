Sprofondo rossoblù, il Cosenza perde contro la Sampdoria. Non basta la superiorità numerica per 60'. Alvini sempre più giù

Sampdoria-Cosenza 1-0

Marcatore: 45’ pt Depaoli.

Sampdoria: Perisan 7 (13’ st Vismara 6); Riccio 6.5, Ferrari 6 (27’ st Vulikic 6), Veroli 7; Depaoli 7.5, Vieira 4, Yepes 6, Beruatto 7; Oudin 6 (10’ st Ricci 6), Sibilli 6.5 (27’ st Ioannou 6); Niang 6.5 (28’ st Coda 6). All.: Semplici.

Cosenza: Micai 6; Hristov 5.5, Dalle Mura 6.5, Caporale 6 (12’ st Rizzo Pinna 5.5); Ricciardi 5.5 (37’ st Ciervo sv), Gargiulo 5.5, Kouan 5 (37’ st Zilli sv), D’Orazio 5.5; Florenzi 6 (13’ st Garritano 6), Mazzocchi 5.5 (27’ st Fumagalli 5); Artistico 5.5. All.: Alvini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.5.

Note: spettatori 22.734 di cui 230 ospiti. Espulso: 32’ pt Vieira per doppia ammonizione. Ammoniti: Florenzi, Ricciardi, Depaoli, Garritano, D’Orazio. Angoli: 4-8. Recupero: 2’, 7’.

Ancora una sconfitta per il Cosenza. I rossoblù si infilano sempre di più verso la porticina che conduce alla serie C. Al “Marassi” la squadra di Alvini non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica con cui hanno giocato per un’ora (espulso Vieira per doppio giallo al 32’ del primo tempo). A decidere il match è stato un gol di Depaoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo sul quale la retroguardia rossoblù è stata incapace di difendere. Prima e dopo i silani ci hanno provato, con Mazzocchi (32’, colpo di testa parato di Perisan), D’Orazio (palla sul palo al 5’ del secondo tempo), Garritano (26’ st, tiro centrale da buona posizione) e Dalle Mura (colpo di testa nel recupero). Alvini sempre più in bilico.