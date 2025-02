Il Cosenza ci crede e con la Juve Stabia va a caccia del bis PROBABILI FORMAZIONI

Rossoblù all’assalto di Castellammare. Il Cosenza vuole incamerare altri punti per ingentilire la precaria classifica. Dopo il colpo interno con la Carrarese, i silani puntano la trasferta di questo pomeriggio contro la Juve Stabia per attaccarsi in maniera definitiva al gruppone di Serie B. La squadra di Alvini, però, per riuscire nella missione deve centrare la seconda vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione. Il tecnico toscano ha posto il mirino sui gialloblù. In questo momento non prende in considerazione le altre finali che lo attendono da qui alla fine del campionato: «Non so quanti punti possono essere necessari. Non ho in mente una tabella salvezza e non mi interessa. Davanti a noi c’è la Juve Stabia e sui prossimi rivali dobbiamo rivolgere tutte le nostre energie. Dopodiché sposteremo l’orizzonte. Non possiamo proiettarci troppo in là, specie perché ancora mancano tante partite e tutto può succedere», ha spiegato ieri durante la conferenza stampa che ha preceduto la rifinitura.

Pungere le Vespe è l’obiettivo dei Lupi. Un compito che non si preannuncia semplice, a giudicare dal cammino compiuto dalla formazione di Guido Pagliuca: «Mi aspetto una partita dai ritmi sostenuti perché loro sono abituati a giocare così. La Juve Stabia è stata la più bella sorpresa di questo torneo ma ormai sono una realtà per ciò che stanno esprimendo, la classifica e il progetto. Hanno delle assenze come noi ma è pur vero che hanno già dimostrato di avere un organico all’altezza della B. Noi dovremo restare concentrati, applicati, esprimendo qualità e approcciando con un atteggiamento giusto al match. Gli avversari possono contare su un fattore ambientale impattante. Ciò non mi preoccupa perché rappresentano il massimo per ogni giocatore. È sempre bello giocare partite del genere».

Prima della partenza, ha parlato anche di formazione e di alcuni singoli: «Non credo che stravolgerò la squadra rispetto alla Carrarese ma potrebbero comunque esserci un paio di cambi. A volte capita di cambiare l’undici ma non per volontà quanto piuttosto per necessità perché ci sono squalifiche o infortuni che obbligano a scelte differenti. Credo sia importante invece mantenere gli stessi princìpi di gioco al di là degli interpreti. Ciervo e Fumagalli sono due giocatori preziosi per il Cosenza. Sono stati schierati titolari ma come spesso accade in una stagione ci sono alti e bassi e io sono chiamato a gestirli e fare delle scelte. Sono perfettamente nel progetto e ritengo che torneranno molto utili nelle partite che ci attendono da qui alla fine. Con la Juve Stabia, comunque, serve una squadra equilibrata. Anche intorno a questo aspetto prenderò le mie decisioni».

Dubbio Artistico. Inoltre, Alvini ha svelato che in settimana tre elementi della rosa non hanno potuto lavorare al meglio per qualche piccolo problema fisico. Tra questi anche Artistico, convocato ma in dubbio per giocare dal primo minuto. Salgono pertanto le quotazioni di Zilli per mantenere il suo posto nell’undici di partenza.

In appoggio all’attaccante friulano ci sarà Garritano in un 3-4-2-1 più abbottonato. L’aggiunta di un altro elemento in prima linea è da prendere in considerazione a partita in corso, in base al risultato.

A centrocampo è certo Gargiulo. Kourfalidis, Kouan e Charlys si contendono due maglie. Ricciardi e D’Orazio saranno invece i proprietari delle corsie laterali. Il tecnico lascerà invece immutata la difesa che ha chiuso senza subire gol contro la Carrarese. Venturi e Sgarbi sono dunque destinati alla panchina. Le probabili formazioni Juve Stabia: Thiam, Ruggero, Varnier, Quaranta, Fortini, Buglio, Leone, Rocchetti, Maistro, Adorante, Piscopo. All.: Pagliuca Cosenza: Micai, Hristov, Dalle Mura, Caporale, Ricciardi, Kourfalidis, Gargiulo, Kouan, D'Orazio, Garritano, Zilli. All.: Alvini