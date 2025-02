Us Acli-iMARCOs, Giovanile Bianchi comanda la giostra del gol di giornata. Massimilla è una sentenza

Lo spettacolo della Premier prosegue anche senza le prime due della classe Armazem e Roglianese (in attesa dello scontro diretto del 21 marzo). Nel torneo principale della Futsal League targata Us Acli-iMARCOs, la scena la ruba Giovanile Bianchi che di gol ne segna 5 (a 1) sul campo dello Spezzano Calcio (Rizzo; 2 Taverna, Mancuso, Marasco e Bianco), mentre Real Cannuzze vince di misura per 3-2 contro Oratorio San Nicola (2 Rubinacci, Viola; 2 Diodato). Pari e patta tra San Luca C5 e Calabria Young, conclusa 2-2 (De Luca e Naccarato; D’Ambrosio e Tavernese). Un super Massimilla, MVP di giornata, ha contribuito con una doppietta al successo di Don Marano contro Soccer San Pietro (4-2): le altre reti sono state segnate da Iorio, Minervini (Don Marano) e Caputo (Soccer San Pietro).

Classifica Generale

1. Armazem - 36 punti

2. Roglianese - 28 punti

3. Esaro United - 22 punti

4. Soccer San Pietro - 21 punti

5. Giovanile Bianchi - 19 punti

6. Real Cannuzze - 18 punti

7. Spezzano C5 - 17 punti

8. Don Marano - 16

9. San Luca - 13 punti

10. Calabria Young - 12 punti

11. Oratorio San Nicola - 0 punti