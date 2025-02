Solidarietà della Curva Massimo Capraro di Catanzaro per le spese funerarie del tifoso del Cosenza Salvatore "Uccello" Iaccino

La notizia è stata resa pubblica da Sergio Crocco , che in un post sui social ha espresso la sua commozione e il suo rispetto per il gesto della tifoseria catanzarese. "È appena arrivato un bonifico bancario da parte della Curva Massimo Capraro di Catanzaro per il contributo alle spese funerarie per Salvatore "Uccello" Iaccino. Lo scrivo con commozione e rispetto" ha dichiarato Crocco, sottolineando il valore morale di questa iniziativa.

Salvatore Iaccino, conosciuto da amici e conoscenti con il soprannome di "Uccello", era una persona amata e rispettata all'interno della comunità ultras di Cosenza. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto, ma anche un segno indelebile di affetto che si manifesta attraverso gesti concreti come questo.

Non è la prima volta che le curve del tifo organizzato si distinguono per atti di solidarietà e sostegno verso chi è in difficoltà. Spesso, infatti, gli ultras si mobilitano per aiutare famiglie colpite da lutti o difficoltà economiche, dimostrando che la passione per il calcio può trasformarsi in una rete di supporto e fratellanza.

Il gesto della Curva Massimo Capraro rappresenta un esempio di come il mondo del tifo possa diventare veicolo di valori positivi, ricordandoci che dietro ogni bandiera e coro c'è una comunità capace di stringersi attorno al dolore di chi soffre. Un segnale forte che, in un periodo storico spesso segnato da divisioni, restituisce fiducia nella capacità delle persone di aiutarsi a vicenda.