Cosenza, ultima chiamata col Palermo PROBABILI FORMAZIONI

Ultima chiamata per il Cosenza. Il disperato tentativo di raggiungere la salvezza ha un margine d’errore molto ridotto. I silani devono vincere, vincere e vincere ancora per provare a scampare ad un destino che appare ineluttabile. Deve farlo cominciando oggi, contro il Palermo, formazione di alto profilo ma alla ricerca della continuità e mai vincente in trasferta da quasi cinque mesi a questa parte.

L’enfasi generata dalla precedente vittoria interna è stata cancellata dal passo falso campano. Ora Alvini cerca la sterzata finale. E sa di non poter prescindere dall’appuntamento di oggi: «Dobbiamo fare una partita di spessore, sotto ogni punto di vista, contro un avversario importante. La squadra da un certo momento in poi non è riuscita a compiere la crescita di cui avevamo bisogno. Dopo la vittoria contro la Carrarese non ci voleva il passo falso di Castellammare di Stabia. Non ci voleva ma adesso vogliamo riprendere il nostro percorso. Anche al “Menti” comunque abbiamo fatto cinquantacinque minuti di buon livello. Perché, dopo il gol incassato, quando siamo rientrati in campo per il secondo tempo abbiamo avuto due punizioni interessanti dallo spigolo dell’area. Dobbiamo invertire la corsa, non si può più pensare al passato. In questi giorni il gruppo ha lavorato molto bene e sono certo che può fare una prestazione positiva. Abbiamo impiegato qualche giorno per smaltire a livello umorale l’ultima sconfitta ma ora ce la siamo lasciati alle spalle. La squadra è carico. Voglio rivedere un Cosenza dinamico, aggressivo, imprevedibile e capace di attaccare gli spazi».