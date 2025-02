Cosenza, a chi resta in mano il cerino? Alvini non dirige l'allenamento, torna in auge Belmonte con Portanova vice

La situazione in campionato del Cosenza è ampiamente compromessa. La classifica parla chiaro: a 11 giornate dalla fine i rossoblù, che si sono rinforzati pochissimo in campionato nonostante l'ultimo posto, hanno 8 punti di distanza sia dalla zona playout che dalla salvezza diretta. Dire che servirebbe un'impresa è anche riduttivo. Ecco perché queste sono ore frenetiche in casa silana e il ds Delvecchio sta ricevendo solo risposte negative. Accettare il Cosenza, in questo momento, è un rischio anche per allenatori in caduta libera in attesa di rilanciarsi. E allora l'occasione ghiotta potrebbe esserci per chi, finora, ha allenato solo le squadre del settore giovanile, come Nicola Belmonte, attualmente alla guida della Primavera rossoblù. Il che accontenterebbe anche il presidente Guarascio, non intenzionato a spendere molto per rimediare ai disastri compiuti negli ultimi mesi. Mancano le comunicazioni ufficiali, ma l'opzione Belmonte è in ascesa. Intanto il tecnico Alvini non ha diretto l'allenamento, mentre era presente il suo staff. La domanda è una: a chi resterà il cerino?