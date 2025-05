Cosenza chiude da solo contro il Bari: ”Marulla” senza tifosi LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà un “Marulla” vuoto quello che accoglierà il Cosenza dopo la batosta di Salerno. I rossoblù, in casa, concluderanno il campionato nell’indifferenza.

Dopo la curva Sud, nelle scorse ore anche gli ultrà della curva Nord hanno deciso di disertare i due appuntamenti casalinghi con cui si chiuderà la stagione: «Questa città, questa tifoseria, questa squadra non retrocederanno mai! Ogni battaglia, ogni sfida, ogni sacrificio ci hanno resi più forti. Eppure, oggi siamo costretti a rimanere fuori da un luogo che è nostro ma che in questo momento storico rischia di essere funzionale solo agli interessi di una proprietà meschina e miserabile. Non entreremo in uno stadio che è stato svenduto, che è stato trasformato in un circo di farabutti. La dirigenza? Una banda di mentecatti che ha tradito il nostro amore per il Cosenza, il nostro Cosenza, mettendo in discussione la nostra passione, la nostra identità, il nostro spirito. E non dimentichiamo nemmeno le vergognose perquisizioni corporali subite all’ingresso nelle ultime gare casalinghe, con un trattamento che ha coinvolto anche i bambini. Questa è la repressione che siamo costretti a subire. Un’umiliazione che non meritiamo e che non accettiamo», hanno scritto le diverse anime del settore.