Cosenza, la speranza appesa ad un filo. Alvini: "Ora a Bolzano per giocarcela come sempre"

“Sul campo abbiamo conquistato 34 punti”, ha sottolineato Alvini, “ma la penalizzazione ci ha tagliato le gambe. Nonostante tutto, siamo sempre scesi in campo con coraggio, anche se in alcune riprese ci siamo spenti. Il rimpianto più grande? La gara di Frosinone: lì meritavamo di vincere. E poi ci sono quei quattro ricorsi, i punti che ci spettavano, che hanno avuto un impatto anche sul morale della squadra”.

Artistico in crescita e un centrocampo di sostanza

Parlando di Gabriele Artistico, l’allenatore ha mostrato fiducia: “Sta intraprendendo un bel cammino. Non è ancora al meglio fisicamente, ma ha qualità e determinazione. Deve solo restare sereno”. Infine, parole di apprezzamento per il gruppo: “Florenzi, Rizzo Pinna, Kouan e Gargiulo hanno disputato una gara enorme in mezzo al campo. Rizzo Pinna sta facendo grandi progressi. A Bolzano andremo a giocarcela, come sempre”.