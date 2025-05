Premier Us Acli-iMARCOs, Armazem piglia tutto: Nardi re dei cannonieri. Championship, San Giorgio centra la promozione!

Ultimo giro di valzer per il campionato in Premier. Un turno che ha consacrato la vittoria del campionato di Armazem che, quest’anno, ha conquistato anche il titolo di cannoniere grazie al famelico Francesco Nardi che ha strappato lo scettro dalle mani di Luciano Massimilla. Per il resto, merita una menzione il primo posto della Giovanile Bianchi nella classifica del fairplay e la presenza... dei playout. Il pareggio del San Luca contro la Roglianese per 3-3 (2 Falbo e Iorio; 2 De Luca e Laratta) hanno attivato gli spareggi per non retrocedere. Il San Luca incrocerà Calabria Young: chi perde retrocede, chi vince si gioca la permanenza nella gara conclusiva contro Soccer San Pietro. Nelle altre gare di campionato, Armazem ha salutato con una gara ricca di gol l’ennesimo trionfo nella Futsal League, battendo 10-6 proprio Soccer San Pietro (6 Nardi, 2 Gallo, Miceli e Gervasi; 2 Sicilia, 2 Gervasi, Leonetti e Donato). Giovanile Bianchi, invece, ha battuto 5-2 Don Marano (2 Piccoli, Mancuso, Marasco e Bianco; Minervini e Gargiullo). A valanga Calabria Young, che scalda le polveri in vista dei playout battendo 9-1 Oratorio San Nicola (3 Cosentino, 2 Scornaienchi, 2 Zagotta, Alesina e Salerno; Losardo). Infine, la gara che si è conclusa anche con un piacevole terzo tempo: Real Cannuzze-Esaro United 4-3 (3 Cusato e Salerno; Leone, Coscarelli e Siciliano).

Classifica finale

Armazem 58 Roglianese 42 Giovanile Bianchi 33 Don Marano 30 Esaro United 29 Spezzano C5 28 Real Cannuzz 26 Soccer San Pietro 25 San Luca C5 20 Calabria You 18 Oratorio San Nicola 0.

Classifica Marcatori

Nardi F. (Armazem) – 56 gol Massimilla F. (Don Marano) – 47 Marasco P. (Spezzano C5) – 36 Sicilia E. (Soccer San Pietro) – 35 Bianco G. (Giovanile Bianchi) – 30 Cortese E. (Armazem) – 28 Caputo G. (Soccer San Pietro) – 27 Piccoli G. (Giovanile Bianchi) – 20 Cosentino K. (Calabria Young) – 19 Marasco A. (Giovanile Bianchi) – 18 Bovienzo G. (Spezzano C5) – 17 Stumpo S. (Roglianese) – 16 Minervini S. (Don Marano) – 16 De Luca A. (San Luca C5) – 15 Diodato A. (Or. San Nicola) – 14.

Giornata memorabile anche... senza giocare per San Giorgio Futsal: la promozione in Premier era solo una questione di aritmetica che è arrivata nel modo più bizzarro, perché la compagine arbereshe ha vinto a tavolino contro Lattarico portandosi a +7 dalla terza della classe. E adesso, complice il recupero che attende San Giorgio, sarà testa a testa per il primo posto (non cambia nulla, ma è comunque un piazzamento prestigioso) con Mongrassano, che anche dopo aver festeggiato il salto di categoria non ha levato il piede dall’acceleratore: battuto per 6-5 Polisportiva Casali del Manco (2 Bianco, Massaro, Bosco, Mazzei e Currò; 3 Reda, Salatino e D’Ippolito). Miglior prestazione di giornata per l’Accademia C5 che ha battuto in trasferta per 9-6 lo Sporting Casali del Manco (5 Gagliardi, 2 Morelli, Magliari e Rosa; 4 Covelli, Franco e Rachiele). Crolla tra le mura amiche Conflenti, già entrato in modalità playoff: vittoriosa per 6-3 Nuova Celico (2 Falcone, 2 Caputo, Casole e Amelio; 3 Gagliardi). Ottimo anche il poker rifilato (a 1) da Cutura a Castiglione: in gol Trotta, Bruno, Muto, Cannataro (per i padroni di casa) e Puia (per gli ospiti).