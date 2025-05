L’all-in del Cosenza passa dal Sudtirol

Il “rischiatutto” del Cosenza transita dalla prova Sudtirol. Non è sufficiente neppure la vittoria ai rossoblù per essere certi di giungere al prossimo impegno interno con il Cesena ancora con vita. Con i tre punti al “Druso”, comunque, i silani avrebbero discrete opzioni di restare ancora appesi ad un filo. Il pareggio risulterebbe molto più rischioso. La sconfitta invece condannerebbe i Lupi. La pattuglia rossoblù è perfettamente consapevole dei giochi matematici. Al “Druso”, soltanto la vittoria può essere considerata un risultato buono per continuare ad aggrapparsi al treno di serie B. Per battere gli altoatesini servono però la stessa fame, determinazione e rabbia che gli hanno consentito di far vivere un pomeriggio nero al Bari.

