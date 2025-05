Cosenza con i remi in barca, ancora due partite da onorare

Soltanto tredici punti in diciassette partite disputate nel girone di ritorno. Il Cosenza condivide l’ultimo posto della seconda parte di campionato con il Cittadella. I rossoblù hanno mollato con la fine del 2024. Proprio in quei giorni si è consumato l’addio del direttore generale Beppe Ursino.

L’ex dg si è dimesso il 24 dicembre, a due giorni dalla sfida più importante dell’anno contro il Catanzaro, poi terminata 1-1. Ufficialmente ha detto basta per motivi di salute ma la coincidenza con quanto è avvenuto successivamente alimenta ed acuisce i dubbi di allora. Pochi giorni più tardi è cominciato il calciomercato e fin da subito è filtrato scetticismo in merito alla campagna di riparazione. Da quel momento e dopo aver onorato il match contro i giallorossi è come se anche la squadra abbia tirato i remi in barca.

