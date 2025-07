Martino saluta Cosenza: «Speravo in un finale diverso»

Saluti social per Pietro Martino. Il modenese non farà parte del Cosenza nella prossima stagione. Il terzino ha cominciato un percorso parallelo al campo dopo la squalifica comminata dal Tribunale Federale Nazionale per le vicende legate al calcioscommesse.

Il laterale emiliano ha manifestato la sua delusione per come è finita l’avventura in riva al Crati. Una città nella quale si è sentito accolto e apprezzato, come emerge chiaramente dalla sue parole: «Cara Cosenza, ho deciso di prendermi un po’ di tempo per trovare le parole giuste», ha esordito nella lettera a cuore aperto. «Sapevo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato, ma speravo in un finale diverso. Sei stata casa per me e per la mia famiglia. Mi hai permesso di creare legami veri e duraturi. Mi hai insegnato ad apprezzare questo popolo che vive di calcio. Di questi 3 anni, ho ancora impresso il ricordo di quella salvezza a Brescia, di vittorie all’ultimo minuto e del boato dello stadio pieno. Ahimè, la vita a volte ti riserva finali inaspettati e quest’ultima annata ne è la prova. Molti di voi, in questi ultimi due mesi, hanno speso parole belle nei miei confronti».

