Cosenza, Guarascio ci ripensa e ora punta... sull'esperienza

Le riflessioni di Eugenio Guarascio: potrebbe essere il titolo di un film per raccontare alcune surreali situazioni che si registrano all’interno del Cosenza da ormai quasi un lustro. Il presidente ha portato avanti i suoi colloqui, ma al momento non è arrivato alla decisione finale in merito al direttore sportivo. Se per diverso tempo l’orientamento del patron è sembrato essere concentrato sulla ricerca di un profilo giovane, in linea con la scelta di un anno fa di affidare la direzione sportiva a Gennaro Delvecchio, nelle ultime ore sono avanzate candidature di uomini con maggiore esperienza. Per questo motivo, alla resa dei conti, i favoriti per il ruolo rimasto vacante in seguito all’esonero del pugliese sono Stefano Capozucca e Daniele Delli Carri.

La stagione alle porte comunque sembrerebbe essere legata a un clima di austerity. con l’obiettivo di parare i colpi dopo le perdite degli ultimi anni. Per questo motivo i Lupi non sembrano intenzionati ad attrezzare una rosa in grado di competere per il ritorno immediato in B.

