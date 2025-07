Cosenza, parla il sindaco Caruso dopo la presa di posizione nei confronti dei vertici della società sportiva: "La squadra rischia di scomparire dal calcio che conta"

“Condivido e faccio mia la presa di posizione dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, dell'Unione stampa sportiva Italiana (Ussi) e del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza, nell'esprimere viva preoccupazione per la situazione di stallo che si sta registrando in questa lunga fase all'interno del Cosenza Calcio”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso in una dichiarazione seguita all'intervento dei rappresentanti della stampa calabrese e cittadina, e in particolare di quelli appartenenti alla stampa sportiva. “Si sta correndo un rischio ancora più grande di quello maturato con la retrocessione del Cosenza in serie C – afferma con amarezza il primo cittadino di Cosenza. Il rischio – sottolinea Franz Caruso - è quello che il Cosenza possa scomparire dal calcio che conta. Il clima di incertezza che si respira da mesi e mesi, alimentato da un comportamento inspiegabile dei vertici societari che negano ogni contatto con il mondo dell'informazione, sottraendosi al dovere di comunicare programmi e intenzioni alla città, ai tifosi e a quanti hanno a cuore le sorti dei colori rossoblù, non giova al futuro del calcio in città e pregiudica ogni proposito di immediata risalita nella serie cadetta. Si ha netta l'impressione che i vertici societari – rimarca ancora Franz Caruso – si siano ritirati nella loro torre d'avorio, noncuranti delle conseguenze che la reiterazione di questi silenzi potrebbe comportare con gravissimo nocumento per il futuro del Cosenza e per tutti coloro, compresi i tantissimi tifosi della provincia, oltre che della città, che continuano a trepidare, nonostante tutto, per la squadra che li ha rappresentati per lungo tempo nel calcio professionistico. Nella presa di posizione dei giornalisti ho letto dell'invito ad un incontro chiarificatore con i vertici societari per il quale dò, da subito, la mia disponibilità.