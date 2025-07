Cosenza, tarda ancora l’annuncio del nuovo ds: scelta ristretta a tre nomi

Non arriverà al 20 luglio come con la scelta di Roberto Goretti, ma Eugenio Guarascio se la sta prendendo con tutti i comodi.

L’episodio del 2021 sembrava essere un caso a parte, eclatante, tuttavia anche quest’estate resterà marchiata a fuoco nella memoria dei tifosi del Cosenza. La stagione è cominciata da quasi due settimane e i rossoblù brancolano nel buio. Il patron ieri ha incontrato anche Fabio Lupo, ex tra le altre di Ascoli e Spal. A lui e agli altri in lizza sarà comunicata la decisione entro il fine settimana.

