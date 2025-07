Fabio Lupo è il nuovo direttore sportivo del Cosenza. Lunedì la presentazione al "San Vito Marulla"

Nuovo volto per la dirigenza del Cosenza Calcio: il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Lupo nel ruolo di direttore sportivo. Il dirigente pescarese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a Pescara l’11 ottobre 1964, Lupo vanta un passato da calciatore tra Serie A e B, dove ha ricoperto il ruolo di centrocampista. La sua carriera dirigenziale è iniziata nel 2003 al Giulianova, per poi approdare in Serie A con l’Ascoli nel 2005. Da lì, una lunga esperienza nel calcio italiano: Manfredonia, Torino, Sorrento, fino al ruolo di Direttore Generale al Bellinzona in Svizzera.

Nel 2011/2012 ha lavorato nel settore giovanile della Sampdoria, prima di tornare a occuparsi della prima squadra come direttore sportivo in piazze importanti come Juve Stabia, Teramo e soprattutto Palermo. Nel 2019/2020 è approdato al Venezia, mentre le sue ultime esperienze sono state con Ascoli e Spal.